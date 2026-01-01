Déployer Ralph en un clic.
Plateforme open source de gestion des actifs informatiques et d'infrastructure de centre de données avec une API REST complète.
Choisissez un forfait VPS pour Ralph
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ralph
Ralph est un système open-source de gestion d'actifs et de CMDB (base de données de gestion de configuration) développé par Allegro pour gérer l'infrastructure informatique à grande échelle. Il couvre l'intégralité du cycle de vie des actifs — de l'achat et de l'affectation jusqu'à la mise hors service — à la fois dans les racks de centres de données et les environnements de back-office, avec une visualisation intégrée du centre de données pour les agencements de racks et la planification de la capacité énergétique.
L'auto-hébergement de Ralph sur votre VPS offre à votre équipe informatique une source unique de vérité pour l'inventaire matériel, les licences logicielles, les contrats et les accords de support sans les coûts d'abonnement par actif. Une API REST complète rend Ralph simple à intégrer avec les systèmes de billetterie, de surveillance et d'approvisionnement existants.
Caractéristiques principales de Ralph
Suivi du cycle de vie des actifs
Suivez chaque actif, du bon de commande à l'affectation, la maintenance et la mise hors service, avec un historique complet et une piste d'audit pour la conformité et le reporting des coûts.
Visualisation de centre de données
Cartographiez les agencements physiques des racks par glisser-déposer, surveillez la consommation électrique par rack et planifiez les extensions de capacité avant l'arrivée du matériel.
API REST
Une API REST complète vous permet d'intégrer Ralph avec des systèmes de billetterie, des plateformes de surveillance et des outils d'approvisionnement pour automatiser les mises à jour d'inventaire et éliminer la saisie de données en double.
Gestion des licences logicielles
Suivez les licences logicielles, les contrats et les accords de support parallèlement aux actifs matériels afin que vous sachiez toujours ce qui est sous licence, où il est déployé et quand les renouvellements sont dus.
Flux de travail personnalisés
Définissez des états de flux de travail flexibles pour les étapes du cycle de vie des actifs afin que vos processus d'approvisionnement, d'exploitation et de mise hors service soient appliqués de manière cohérente au sein de l'équipe.
Pourquoi exécuter Ralph sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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