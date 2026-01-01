Déployer RabbitMQ en une installation en un clic.
Broker de messages AMQP open-source pour une messagerie asynchrone fiable entre les composants d'applications distribuées.
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Ce que vous pouvez construire avec RabbitMQ
RabbitMQ est le broker de messages open source standard de facto, implémentant AMQP en plus du support pour MQTT, STOMP et d'autres protocoles. Il découple les producteurs et les consommateurs afin que les messages soient mis en file d'attente en toute sécurité lorsque les destinataires sont indisponibles et soient livrés de manière fiable lorsqu'ils se reconnectent — éliminant la fragilité des appels d'API directs entre les services.
L'auto-hébergement de RabbitMQ supprime la tarification par message et le verrouillage propriétaire, maintient les événements commerciaux sensibles au sein de votre propre infrastructure et vous donne un contrôle total sur les configurations de file d'attente, les règles de routage et les politiques de rétention des données. L'interface utilisateur de gestion intégrée offre une visibilité en temps réel sur les flux de messages, la profondeur des files d'attente et les performances des consommateurs sans outils de surveillance externes.
Caractéristiques principales de RabbitMQ
Routage d'échange flexible
Les échanges directs, par sujet, fanout et par en-têtes vous permettent d'acheminer les messages vers précisément les consommateurs qui en ont besoin, sans aucun code de routage passe-partout.
Livraison fiable
Les confirmations de l'éditeur et les accusés de réception du consommateur garantissent que chaque message est traité au moins une fois, les files d'attente de messages non livrés capturant les messages échoués pour une nouvelle tentative.
Interface utilisateur de gestion
Le tableau de bord basé sur un navigateur affiche les profondeurs de file d'attente en temps réel, les débits de messages et l'état des connexions afin que vous puissiez surveiller et dépanner sans accès CLI.
Prise en charge multi-protocole
La prise en charge d'AMQP, MQTT et STOMP signifie que tout service — appareil IoT, application mobile ou microservice — peut publier et consommer des messages avec une bibliothèque cliente native.
Files d'attente prioritaires
Attribuez des niveaux de priorité aux messages afin que les tâches urgentes soient traitées avant les tâches de fond de routine, sans avoir à construire une infrastructure de file d'attente distincte.
Pourquoi exécuter RabbitMQ sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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