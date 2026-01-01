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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec RabbitMQ

RabbitMQ est le broker de messages open source standard de facto, implémentant AMQP en plus du support pour MQTT, STOMP et d'autres protocoles. Il découple les producteurs et les consommateurs afin que les messages soient mis en file d'attente en toute sécurité lorsque les destinataires sont indisponibles et soient livrés de manière fiable lorsqu'ils se reconnectent — éliminant la fragilité des appels d'API directs entre les services.

L'auto-hébergement de RabbitMQ supprime la tarification par message et le verrouillage propriétaire, maintient les événements commerciaux sensibles au sein de votre propre infrastructure et vous donne un contrôle total sur les configurations de file d'attente, les règles de routage et les politiques de rétention des données. L'interface utilisateur de gestion intégrée offre une visibilité en temps réel sur les flux de messages, la profondeur des files d'attente et les performances des consommateurs sans outils de surveillance externes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de RabbitMQ

Routage d'échange flexible

Les échanges directs, par sujet, fanout et par en-têtes vous permettent d'acheminer les messages vers précisément les consommateurs qui en ont besoin, sans aucun code de routage passe-partout.

Livraison fiable

Les confirmations de l'éditeur et les accusés de réception du consommateur garantissent que chaque message est traité au moins une fois, les files d'attente de messages non livrés capturant les messages échoués pour une nouvelle tentative.

Interface utilisateur de gestion

Le tableau de bord basé sur un navigateur affiche les profondeurs de file d'attente en temps réel, les débits de messages et l'état des connexions afin que vous puissiez surveiller et dépanner sans accès CLI.

Prise en charge multi-protocole

La prise en charge d'AMQP, MQTT et STOMP signifie que tout service — appareil IoT, application mobile ou microservice — peut publier et consommer des messages avec une bibliothèque cliente native.

Files d'attente prioritaires

Attribuez des niveaux de priorité aux messages afin que les tâches urgentes soient traitées avant les tâches de fond de routine, sans avoir à construire une infrastructure de file d'attente distincte.

Pourquoi exécuter RabbitMQ sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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