Déployer Quickwit en une installation en un clic.
Moteur de recherche natif du cloud pour l'observabilité — une alternative open source à Datadog, Elasticsearch, Loki et Tempo.
Choisissez un forfait VPS pour Quickwit
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Quickwit
Quickwit est un moteur de recherche distribué open-source écrit en Rust et conçu spécifiquement pour la gestion des logs, le traçage distribué et les charges de travail d'observabilité à n'importe quelle échelle. Il découple le calcul du stockage, indexant les données directement vers le stockage objet afin que les équipes puissent conserver des mois ou des années de télémétrie en ligne pour une fraction du coût des piles de logs traditionnelles.
L'auto-hébergement de Quickwit sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre pipeline d'observabilité, une compatibilité native avec OpenTelemetry et Jaeger, et une source de données Grafana — sans tarification par hôte, limites de rétention ou verrouillage propriétaire liés aux plateformes d'observabilité SaaS.
Caractéristiques principales de Quickwit
OpenTelemetry natif
Ingérez les journaux et les traces directement via OTLP gRPC et HTTP sans sidecars ni mappage de schéma, puis interrogez-les en quelques secondes.
Compatible Jaeger
L'API gRPC Jaeger intégrée permet à l'interface utilisateur Jaeger existante et aux clients d'interroger les traces prises en charge par Quickwit sans aucune modification de l'application.
Recherche en moins d'une seconde
L'indexation propulsée par Tantivy permet des requêtes en texte intégral et structurées sur des téraoctets de journaux et de spans avec des réponses à faible latence.
Backend de stockage d'objets
Indexe les données directement vers un stockage compatible S3 afin que la rétention soit économique et élastique — conservez des mois de télémétrie sans SSD coûteux.
Source de données Grafana
Le plugin officiel Grafana transforme Quickwit en une source de logs et de traces de premier ordre aux côtés des tableaux de bord Prometheus et Loki.
Ingestion sans schéma
Le mappage dynamique vous permet d'ingérer du JSON semi-structuré sans définir de schéma au préalable, avec des schémas stricts optionnels lorsque vous en avez besoin.
Pourquoi exécuter Quickwit sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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