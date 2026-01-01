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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Qdrant

Qdrant est un moteur de recherche de similarité vectorielle open source de qualité production, conçu spécifiquement pour les applications d'IA et d'apprentissage automatique. Il stocke des vecteurs multidimensionnels avec des métadonnées riches associées et permet des requêtes de plus proche voisin en moins d'une milliseconde, en utilisant l'indexation HNSW, plusieurs métriques de distance et un filtrage avancé — le tout accessible via des API REST et gRPC.

L'auto-hébergement de Qdrant sur un VPS vous offre un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la configuration de l'indexation et la résidence des données, sans la tarification par requête ou les limites de connexion des services de bases de données vectorielles gérées, ce qui le rend idéal pour les startups d'IA et les équipes qui mettent à l'échelle la recherche sémantique ou les pipelines RAG.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Qdrant

Recherche en moins d'une milliseconde

L'indexation HNSW permet des requêtes de plus proches voisins quasi instantanées sur des millions de vecteurs, maintenant les applications d'IA réactives à n'importe quelle échelle.

Filtrage de la charge utile

Filtrez les résultats de recherche par des champs de métadonnées arbitraires au moment de la requête, en combinant la similarité vectorielle avec des conditions structurées dans une seule requête.

Plusieurs métriques de distance

Choisissez la distance Cosinus, Euclidienne ou Produit scalaire pour correspondre au modèle d'embedding utilisé par votre application sans réindexer les données.

API REST et gRPC

Intégrez Qdrant dans n'importe quel langage ou framework en utilisant l'interface REST OpenAPI ou l'API gRPC à haut débit pour les charges de travail sensibles à la latence.

Prise en charge de la quantification

La quantification scalaire et produit réduit considérablement l'empreinte mémoire, vous permettant d'indexer des ensembles de données plus volumineux sur le même matériel sans perte de qualité.

Pourquoi exécuter Qdrant sur Hostinger

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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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