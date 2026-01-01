Qdrant est un moteur de recherche de similarité vectorielle open source de qualité production, conçu spécifiquement pour les applications d'IA et d'apprentissage automatique. Il stocke des vecteurs multidimensionnels avec des métadonnées riches associées et permet des requêtes de plus proche voisin en moins d'une milliseconde, en utilisant l'indexation HNSW, plusieurs métriques de distance et un filtrage avancé — le tout accessible via des API REST et gRPC.

L'auto-hébergement de Qdrant sur un VPS vous offre un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la configuration de l'indexation et la résidence des données, sans la tarification par requête ou les limites de connexion des services de bases de données vectorielles gérées, ce qui le rend idéal pour les startups d'IA et les équipes qui mettent à l'échelle la recherche sémantique ou les pipelines RAG.