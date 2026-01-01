Déployer Qdrant avec une installation en un clic.
Base de données vectorielle open source haute performance pour la recherche sémantique, les recommandations et les applications basées sur l'IA.
Choisissez un forfait VPS pour Qdrant
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Qdrant
Qdrant est un moteur de recherche de similarité vectorielle open source de qualité production, conçu spécifiquement pour les applications d'IA et d'apprentissage automatique. Il stocke des vecteurs multidimensionnels avec des métadonnées riches associées et permet des requêtes de plus proche voisin en moins d'une milliseconde, en utilisant l'indexation HNSW, plusieurs métriques de distance et un filtrage avancé — le tout accessible via des API REST et gRPC.
L'auto-hébergement de Qdrant sur un VPS vous offre un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la configuration de l'indexation et la résidence des données, sans la tarification par requête ou les limites de connexion des services de bases de données vectorielles gérées, ce qui le rend idéal pour les startups d'IA et les équipes qui mettent à l'échelle la recherche sémantique ou les pipelines RAG.
Caractéristiques principales de Qdrant
Recherche en moins d'une milliseconde
L'indexation HNSW permet des requêtes de plus proches voisins quasi instantanées sur des millions de vecteurs, maintenant les applications d'IA réactives à n'importe quelle échelle.
Filtrage de la charge utile
Filtrez les résultats de recherche par des champs de métadonnées arbitraires au moment de la requête, en combinant la similarité vectorielle avec des conditions structurées dans une seule requête.
Plusieurs métriques de distance
Choisissez la distance Cosinus, Euclidienne ou Produit scalaire pour correspondre au modèle d'embedding utilisé par votre application sans réindexer les données.
API REST et gRPC
Intégrez Qdrant dans n'importe quel langage ou framework en utilisant l'interface REST OpenAPI ou l'API gRPC à haut débit pour les charges de travail sensibles à la latence.
Prise en charge de la quantification
La quantification scalaire et produit réduit considérablement l'empreinte mémoire, vous permettant d'indexer des ensembles de données plus volumineux sur le même matériel sans perte de qualité.
Pourquoi exécuter Qdrant sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.