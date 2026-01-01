PufferPanel est un panneau de gestion de serveurs de jeux web, gratuit et open source, qui vous permet de créer, configurer et exploiter des serveurs de jeux dédiés à partir d'une interface unique. Il prend en charge une large gamme de titres prêts à l'emploi — y compris Minecraft, Factorio, Rust, ARK et les jeux basés sur le moteur Source — et utilise des modèles pour que vous puissiez lancer de nouveaux types de serveurs sans toucher à la ligne de commande.

L'auto-hébergement de PufferPanel sur votre VPS vous donne un contrôle total sur vos serveurs de jeux, les données des joueurs et la configuration des mods, avec des rôles d'utilisateur intégrés, un accès SFTP et une sortie console en direct. C'est une alternative légère aux panneaux de contrôle commerciaux et s'associe naturellement à une communauté de jeux sur un seul VPS.