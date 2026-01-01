Déployer PufferPanel en une installation en un clic.
Panel open source de gestion de serveurs de jeux avec une interface web pour Minecraft, Factorio, Rust et de nombreux autres jeux.
Choisissez un forfait VPS pour PufferPanel
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PufferPanel
PufferPanel est un panneau de gestion de serveurs de jeux web, gratuit et open source, qui vous permet de créer, configurer et exploiter des serveurs de jeux dédiés à partir d'une interface unique. Il prend en charge une large gamme de titres prêts à l'emploi — y compris Minecraft, Factorio, Rust, ARK et les jeux basés sur le moteur Source — et utilise des modèles pour que vous puissiez lancer de nouveaux types de serveurs sans toucher à la ligne de commande.
L'auto-hébergement de PufferPanel sur votre VPS vous donne un contrôle total sur vos serveurs de jeux, les données des joueurs et la configuration des mods, avec des rôles d'utilisateur intégrés, un accès SFTP et une sortie console en direct. C'est une alternative légère aux panneaux de contrôle commerciaux et s'associe naturellement à une communauté de jeux sur un seul VPS.
Caractéristiques principales de PufferPanel
Prise en charge multi-jeux
Modèles intégrés pour Minecraft, Factorio, Rust, ARK, les jeux basés sur le moteur Source, et bien d'autres, avec la possibilité d'ajouter des modèles personnalisés.
Console web
Gérez chaque serveur de jeu via une interface utilisateur web épurée avec une sortie console en direct, des contrôles de démarrage/arrêt et des statistiques d'utilisation des ressources en temps réel.
Rôles et autorisations des utilisateurs
Accorder un accès ciblé aux amis, modérateurs ou administrateurs afin que plusieurs personnes puissent aider à gérer les serveurs sans partager le compte racine.
Accès aux fichiers SFTP
Le serveur SFTP intégré permet aux utilisateurs de télécharger des mods, des mondes et des fichiers de configuration directement sur leurs serveurs de jeu.
Tâches planifiées
Automatisez les redémarrages, les sauvegardes et d'autres tâches récurrentes par serveur à l'aide du planificateur de tâches intégré.
API OAuth2
L'API REST protégée par OAuth2 permet aux outils externes, aux bots et aux tableaux de bord de s'intégrer à votre flotte de serveurs de jeu.
Pourquoi exécuter PufferPanel sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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