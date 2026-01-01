Pterodactyl est le principal panneau de gestion de serveurs de jeux open-source, plébiscité par les fournisseurs d'hébergement et les communautés de joueurs du monde entier. Chaque serveur de jeu s'exécute dans son propre conteneur Docker, ce qui évite les conflits de ressources et empêche un serveur compromis d'affecter les autres sur la même machine. L'interface moderne basée sur React offre aux propriétaires de serveurs un accès console en temps réel, la gestion des fichiers, la planification des sauvegardes et la surveillance des ressources.

L'auto-hébergement de Pterodactyl élimine les frais par serveur facturés par les plateformes d'hébergement gérées et donne aux administrateurs un contrôle total sur l'image de marque, les intégrations d'authentification et les œufs personnalisés pour les jeux non pris en charge. Ce déploiement couvre le panneau avec MariaDB et Redis — Wings doit être installé séparément sur les nœuds où les serveurs de jeux s'exécuteront.