PocketBase intègre une base de données SQLite en temps réel, l'authentification des utilisateurs (e-mail/mot de passe et OAuth2), le stockage de fichiers et un tableau de bord d'administration dans un seul binaire Go. Il génère automatiquement des API REST et WebSocket pour chaque collection que vous créez, vous permettant de passer de zéro à un backend fonctionnel en quelques minutes sans avoir à lancer des services séparés.

L'auto-hébergement de PocketBase sur votre propre VPS maintient toutes les données utilisateur et les enregistrements d'application sous votre contrôle, élimine les frais BaaS cloud par requête, et vous offre un serveur persistant, toujours actif, avec des coûts prévisibles à mesure que votre application évolue.