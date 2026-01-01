Déployer PocketBase en un clic.
Backend open-source dans un seul exécutable — base de données en temps réel, authentification, stockage de fichiers et interface d'administration inclus par défaut.
Choisissez un forfait VPS pour PocketBase
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PocketBase
PocketBase intègre une base de données SQLite en temps réel, l'authentification des utilisateurs (e-mail/mot de passe et OAuth2), le stockage de fichiers et un tableau de bord d'administration dans un seul binaire Go. Il génère automatiquement des API REST et WebSocket pour chaque collection que vous créez, vous permettant de passer de zéro à un backend fonctionnel en quelques minutes sans avoir à lancer des services séparés.
L'auto-hébergement de PocketBase sur votre propre VPS maintient toutes les données utilisateur et les enregistrements d'application sous votre contrôle, élimine les frais BaaS cloud par requête, et vous offre un serveur persistant, toujours actif, avec des coûts prévisibles à mesure que votre application évolue.
Caractéristiques principales de PocketBase
Base de données en temps réel
Les collections basées sur SQLite avec des API REST et WebSocket automatiques vous permettent de vous abonner aux changements de données en temps réel sans écrire une seule ligne de code backend.
Authentification intégrée
L'inscription par e-mail/mot de passe et les fournisseurs OAuth2 (Google, GitHub, et autres) sont préconfigurés, éliminant le besoin d'un service d'identité séparé.
Stockage de fichiers
Téléchargez et servez des fichiers directement via PocketBase avec redimensionnement automatique des images, ou connectez un compartiment compatible S3 pour un stockage externe évolutif.
Tableau de bord administrateur
Une interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les collections, de parcourir les enregistrements, de configurer les fournisseurs d'authentification et de surveiller l'activité sans écrire de requêtes de base de données.
Hooks JavaScript
Ajoutez une validation personnalisée, une logique métier et des extensions de route d'API à l'aide de JavaScript — aucune recompilation requise, les modifications s'appliquent instantanément.
Pourquoi exécuter PocketBase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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