Déployer Plausible Analytics en un clic.
Plateforme d'analyse web légère et sans cookies, entièrement conforme au RGPD et qui conserve toutes les données des visiteurs sur votre propre serveur.
Choisissez un forfait VPS pour Plausible Analytics
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Plausible Analytics
Plausible Analytics est une alternative open-source et respectueuse de la vie privée à Google Analytics qui suit les métriques essentielles d'un site web sans cookies, collecte de données personnelles ou bannières de consentement. Son script de suivi pèse moins de 1 Ko, il n'a donc pratiquement aucun impact sur les temps de chargement des pages tout en offrant un tableau de bord clair avec toutes les informations sur le trafic dont vous avez besoin.
L'auto-hébergement de Plausible sur votre VPS maintient chaque vue de page et enregistrement d'événement sur votre infrastructure sans accès tiers. Ce modèle associe l'application Plausible à PostgreSQL pour les métadonnées et à ClickHouse pour les requêtes d'analyse haute performance, vous offrant une configuration complète et prête pour la production qui conserve les données indéfiniment à un coût d'infrastructure fixe.
Caractéristiques principales de Plausible Analytics
Suivi sans cookies
Mesure le trafic sans cookies ni identifiants persistants, vous n'avez donc pas besoin de bannière de consentement et restez conforme au RGPD et au CCPA par défaut.
Script de moins de 1 Ko
Le script de suivi est plus petit que la plupart des images, n'ajoutant aucun délai mesurable au chargement des pages tout en capturant toutes les métriques essentielles.
Tableau de bord en temps réel
Voir le nombre de visiteurs en direct, ainsi que les tendances historiques, les sources de trafic et les pages les plus consultées, dans un tableau de bord unique et facile à lire.
Suivi des objectifs et des événements
Surveillez les conversions et événements personnalisés — soumissions de formulaires, clics sur des boutons et liens sortants — sans écrire de code d'analyse complexe.
ClickHouse Moteur d'analyse
Le stockage en colonnes de ClickHouse permet des requêtes rapides sur des millions de pages vues, de sorte que les tableaux de bord se chargent instantanément même sur les sites à fort trafic.
Pourquoi exécuter Plausible Analytics sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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