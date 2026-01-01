phpIPAM est une application de gestion d'adresses IP (IPAM) auto-hébergée et basée sur le web qui offre aux administrateurs réseau un moyen structuré de suivre et d'organiser l'espace d'adresses IPv4 et IPv6. Plutôt que de maintenir des feuilles de calcul ou de s'appuyer sur des logiciels de gestion de réseau propriétaires, phpIPAM fournit une interface basée sur une base de données pour la planification de sous-réseaux, le suivi de l'allocation d'adresses IP, la gestion des VLAN et la découverte automatique de réseau.

L'exécution de phpIPAM sur votre propre infrastructure signifie que vos données d'adresses IP — sous-réseaux, attributions de VLAN, mappages NAT et enregistrements de périphériques — restent sur les serveurs que vous contrôlez, sans dépendance au cloud ni coût de licence. Le scanner réseau intégré envoie des pings aux hôtes selon un calendrier configurable pour maintenir l'état des adresses IP à jour, et l'API REST vous permet d'intégrer la gestion des adresses IP dans les pipelines de provisionnement et les flux de travail d'automatisation.