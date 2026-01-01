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Tableau de bord de performance PostgreSQL open source pour surveiller les requêtes, les index et la santé de la base de données en temps réel.

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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec PgHero

PgHero est un tableau de bord de performance open-source conçu spécifiquement pour PostgreSQL. Il met en évidence les requêtes lentes, les index inutilisés, les tables volumineuses, les index dupliqués, les contraintes invalides et le nombre de connexions dans une interface web claire — aucune expertise en base de données n'est requise pour interpréter ce qu'il affiche. Chaque métrique est spécifique à PostgreSQL, de sorte que le tableau de bord va droit à l'information essentielle pour l'optimisation et le dépannage.

L'auto-hébergement de PgHero signifie que vos identifiants de base de données et vos modèles de requêtes ne quittent jamais votre infrastructure. Connectez-le à n'importe quelle instance PostgreSQL — un conteneur sur le même VPS, une base de données gérée à distance, ou plusieurs bases de données à la fois — et obtenez un tableau de bord de surveillance persistant accessible via votre navigateur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de PgHero

Détection de requêtes lentes

PgHero classe les requêtes par temps d'exécution total et moyen afin que vous puissiez identifier immédiatement quelles requêtes dégradent les performances de l'application.

Analyse d'index

Met en évidence les index inutilisés, dupliqués et manquants afin que vous puissiez éliminer le gonflement des index et ajouter les index qui accéléreront réellement votre charge de travail.

Suivi de l'espace et de l'encombrement

Affiche la taille des tables et des index avec le nombre de tuples morts, afin que vous sachiez quand un VACUUM ou un REINDEX est nécessaire avant que l'espace ne devienne un problème.

Surveillance de la connexion

Suit les connexions actives par utilisateur, base de données et état afin que vous puissiez repérer les fuites de connexion et l'épuisement du pool avant qu'ils ne provoquent des pannes.

Statistiques des requêtes historiques

Capture les statistiques de requête au fil du temps et les affiche avec un curseur de plage horaire, facilitant la corrélation des régressions de performance avec les déploiements ou les changements de charge.

Pourquoi exécuter PgHero sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Omkar
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