Déployer Penpot en une installation en un clic.
Plateforme open source de conception et de prototypage UI/UX, basée sur les standards web, pour les designers et les développeurs.
Choisissez un forfait VPS pour Penpot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Penpot
Penpot est la première plateforme de conception et de prototypage open source conçue spécifiquement pour la collaboration inter-domaines entre designers et développeurs. Contrairement aux alternatives propriétaires qui enferment les équipes dans des modèles d'abonnement et des écosystèmes fermés, Penpot est basé sur des standards web ouverts, produit du SVG natif et génère du code prêt pour le CSS que les développeurs peuvent utiliser directement dans leurs projets.
L'auto-hébergement de Penpot sur votre propre VPS garde tous les fichiers de conception, le travail client et la propriété intellectuelle exclusivement sur vos serveurs — pas de frais par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, et un contrôle total sur votre infrastructure de conception et vos données.
Caractéristiques principales de Penpot
Collaboration en temps réel
Plusieurs designers peuvent travailler sur le même fichier simultanément avec des curseurs en temps réel, des commentaires en ligne et des mises à jour en direct.
Sortie SVG native
Chaque design s'exporte en SVG standard avec des propriétés CSS que les développeurs peuvent copier directement dans le code, éliminant ainsi les incertitudes lors du transfert.
Système de composants
Développez des systèmes de conception évolutifs avec des composants réutilisables, des variantes, des surcharges imbriquées et des bibliothèques partagées entre les projets.
Prototypage interactif
Créez des prototypes cliquables avec des transitions, des superpositions et des comportements de défilement pour tester et valider les parcours utilisateur avant le développement.
Passation au développeur
Le panneau d'inspection expose les valeurs CSS, les dimensions et les ressources afin que les développeurs obtiennent des spécifications précises sans avoir besoin d'accéder à un outil de conception.
Écosystème de plugins
Étendez Penpot avec une API de plugin JavaScript pour créer des flux de travail personnalisés et l'intégrer à votre chaîne d'outils de conception existante.
Pourquoi exécuter Penpot sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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