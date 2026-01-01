Pelican Panel est un fork et une modernisation de Pterodactyl, pilotés par la communauté, réécrit sur les dernières versions de Laravel et Filament pour offrir une expérience d'administration plus rapide, un installateur web intégré et un système de plugins permettant d'étendre le panneau sans modifier le code source. Chaque serveur de jeu est provisionné dans son propre conteneur Docker isolé via le démon Wings associé, ce qui permet de contenir les ressources et de sécuriser l'hôte.

L'auto-hébergement de Pelican élimine les frais par serveur des hébergements de jeux gérés et donne aux opérateurs un contrôle total sur l'image de marque, l'authentification, les eggs et le stockage de la base de données. Ce déploiement inclut le panneau avec MariaDB et Redis — Wings doit être installé séparément sur chaque nœud exécutant des serveurs de jeu.