Déployer le Panneau Pelican en un clic.
Panneau de gestion de serveur de jeu open-source moderne et successeur de Pterodactyl, conçu pour un déploiement rapide et une administration intuitive.
Choisissez un forfait VPS pour Pelican Panel
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pelican Panel
Pelican Panel est un fork et une modernisation de Pterodactyl, pilotés par la communauté, réécrit sur les dernières versions de Laravel et Filament pour offrir une expérience d'administration plus rapide, un installateur web intégré et un système de plugins permettant d'étendre le panneau sans modifier le code source. Chaque serveur de jeu est provisionné dans son propre conteneur Docker isolé via le démon Wings associé, ce qui permet de contenir les ressources et de sécuriser l'hôte.
L'auto-hébergement de Pelican élimine les frais par serveur des hébergements de jeux gérés et donne aux opérateurs un contrôle total sur l'image de marque, l'authentification, les eggs et le stockage de la base de données. Ce déploiement inclut le panneau avec MariaDB et Redis — Wings doit être installé séparément sur chaque nœud exécutant des serveurs de jeu.
Caractéristiques principales de Pelican Panel
Installateur web initial
L'installateur guidé basé sur navigateur vous accompagne dans la configuration de la base de données et la création de l'administrateur lors de la première visite — aucun accès shell n'est requis.
Isolation de Serveur Docker
Les serveurs de jeu s'exécutent dans des conteneurs dédiés gérés par le démon Wings, ce qui empêche la contention des ressources et limite le rayon d'impact si un serveur est compromis.
Système de plugins
Le chargeur de plugins natifs permet aux administrateurs d'installer des paquets Composer et Yarn directement depuis le panneau pour étendre les fonctionnalités sans forker la source.
Moderne Filament UI
L'interface d'administration reconstruite basée sur Filament offre des chargements de page plus rapides, une sortie console en temps réel et un flux de travail plus épuré que les anciens panneaux Pterodactyl.
Compatible Pterodactyl
Importe les œufs Pterodactyl existants et les configurations de nœuds afin que les opérateurs puissent migrer vers Pelican sans avoir à reconstruire leur bibliothèque de serveurs de jeux à partir de zéro.
OAuth et SSO
Prend en charge les fournisseurs d'authentification externes et l'authentification à deux facteurs, permettant aux équipes de centraliser le contrôle d'accès sur l'ensemble des outils d'infrastructure.
Pourquoi exécuter Pelican Panel sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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