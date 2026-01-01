Déployer PatchMon en un clic.
Plateforme auto-hébergée de gestion des correctifs Linux et de surveillance de parc, avec terminal SSH intégré au navigateur et analyse de conformité.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec PatchMon
PatchMon est une plateforme open-source de gestion de correctifs Linux et de surveillance de parc qui offre aux administrateurs système un tableau de bord unique pour suivre, approuver et déployer des correctifs sur tous les hôtes Linux gérés. Elle offre une visibilité en temps réel sur l'état des paquets, un déploiement de correctifs orchestré avec des flux de travail d'approbation, une analyse de conformité OpenSCAP et CIS, un audit de sécurité Docker Bench, et un terminal SSH intégré au navigateur alimenté par Apache Guacamole — le tout sans nécessiter de client SSH sur la machine de gestion.
Contrairement aux solutions commerciales de gestion de correctifs qui facturent par nœud, PatchMon est gratuit à auto-héberger et se connecte aux hôtes gérés via un agent léger. Tout l'historique des correctifs, les rapports de conformité et l'inventaire des hôtes restent sur votre propre infrastructure, sans qu'aucune donnée ne soit envoyée à des services externes.
Caractéristiques principales de PatchMon
Orchestration des correctifs à l'échelle de la flotte
Examiner les mises à jour en attente sur l'ensemble de votre parc Linux, approuver les lots de correctifs et les déployer avec des contrôles de planification et de restauration à partir d'un tableau de bord unique.
Terminal SSH dans le navigateur
Accédez à n'importe quel hôte géré directement depuis le navigateur via un terminal alimenté par Apache Guacamole — aucune installation de client SSH ni redirection de port requise.
Analyse de conformité
Exécutez des analyses de sécurité OpenSCAP, CIS benchmark et Docker Bench sur les hôtes gérés et suivez la posture de conformité au fil du temps sans outils séparés.
État de santé du paquet en temps réel
Visualisez quels paquets sont obsolètes, vulnérables ou manquants sur chaque hôte géré en temps réel, avec des indicateurs de gravité et des liens CVE.
Flux de travail d'approbation des correctifs
Exiger une approbation explicite avant le déploiement des correctifs sur les hôtes de production, avec des pistes d'audit qui enregistrent qui a approuvé quoi et quand.
Pourquoi exécuter PatchMon sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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