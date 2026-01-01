Parse Server est le successeur open-source de la plateforme Parse originale, offrant un backend-as-a-service complet pour les applications mobiles et web. Il expose le stockage d'objets, l'authentification des utilisateurs, le stockage de fichiers, les notifications push et les Live Queries via des API REST et GraphQL générées automatiquement, éliminant la majeure partie du code passe-partout normalement requis pour déployer une application connectée.

L'auto-hébergement de Parse Server sur votre VPS vous donne la pleine propriété des comptes utilisateurs, des données d'application et de la logique de code cloud — sans frais par requête, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et sans dates limites de migration surprises. Ce déploiement est livré avec MongoDB et le tableau de bord officiel de Parse afin que vous puissiez parcourir les classes, exécuter des requêtes et gérer le schéma dès le premier jour.