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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Parse Server

Parse Server est le successeur open-source de la plateforme Parse originale, offrant un backend-as-a-service complet pour les applications mobiles et web. Il expose le stockage d'objets, l'authentification des utilisateurs, le stockage de fichiers, les notifications push et les Live Queries via des API REST et GraphQL générées automatiquement, éliminant la majeure partie du code passe-partout normalement requis pour déployer une application connectée.

L'auto-hébergement de Parse Server sur votre VPS vous donne la pleine propriété des comptes utilisateurs, des données d'application et de la logique de code cloud — sans frais par requête, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et sans dates limites de migration surprises. Ce déploiement est livré avec MongoDB et le tableau de bord officiel de Parse afin que vous puissiez parcourir les classes, exécuter des requêtes et gérer le schéma dès le premier jour.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Parse Server

API REST et GraphQL

Chaque classe que vous définissez est instantanément disponible via des points de terminaison REST et GraphQL auto-générés, ainsi les clients iOS, Android et web peuvent lire et écrire des données sans code serveur personnalisé.

Authentification de l'utilisateur

Le nom d'utilisateur/mot de passe intégré, la vérification d'e-mail et les connexions sociales pour Facebook, Apple, Google et Twitter vous permettent de déployer des parcours de compte sécurisés en quelques minutes.

Requêtes en direct

Abonnez-vous aux changements sur n'importe quelle classe via WebSockets pour alimenter le chat en temps réel, les outils collaboratifs et les tableaux de bord en direct sans pile pub/sub séparée.

Fonctions Cloud Code

Exécutez du JavaScript côté serveur sur les déclencheurs d'insertion, de mise à jour et de suppression ou en tant que fonctions appelables pour appliquer des règles métier et s'intégrer avec des API tierces.

Notifications push

Envoyez des notifications push ciblées aux clients iOS, Android et web à l'aide du système intégré de gestion des installations et des canaux.

Tableau de bord Parse inclus

Parcourir les classes, modifier les lignes, exécuter des requêtes d'agrégation et inspecter le schéma via le tableau de bord Parse officiel fourni avec le serveur.

Pourquoi exécuter Parse Server sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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