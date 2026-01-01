Déployer Papra en une installation en un clic.
Plateforme de gestion de documents open-source minimaliste pour archiver et récupérer vos fichiers importants.
Choisissez un forfait VPS pour Papra
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Papra
Papra est une plateforme open-source de gestion et d'archivage de documents conçue pour le stockage à long terme et la récupération facile de documents personnels et organisationnels — reçus, garanties, contrats, et tout ce que vous avez besoin de conserver. Contrairement aux solutions DMS lourdes, Papra se concentre sur la simplicité : téléchargez des documents, étiquetez-les, recherchez-les et retrouvez-les des années plus tard.
L'auto-hébergement de Papra sur votre propre VPS place vos documents sous votre contrôle total, sans accès tiers, sans frais par document et sans limites de stockage au-delà de votre propre disque. La base de données SQLite intégrée signifie zéro dépendance d'infrastructure — juste un seul conteneur et un volume.
Caractéristiques principales de Papra
Recherche en texte intégral
Recherchez instantanément dans le contenu des documents, les balises et les métadonnées — y compris le texte extrait des images numérisées via OCR.
Règles de balisage automatisé
Définissez des règles pour étiqueter automatiquement les documents entrants en fonction des modèles de noms de fichiers ou du contenu, gardant vos archives organisées sans effort manuel.
Ingestion d'e-mails
Envoyez des documents directement dans votre boîte de réception Papra par e-mail, facilitant ainsi l'archivage des reçus et des factures dès leur réception.
Organisations et partage
Créez plusieurs organisations et invitez des collaborateurs, afin que les familles ou les petites équipes puissent gérer des documents ensemble dans des espaces séparés.
API et webhooks
Intégrez Papra à d'autres outils en utilisant l'API REST, la CLI, le SDK et les webhooks pour des flux de travail de documents automatisés.
Pourquoi exécuter Papra sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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