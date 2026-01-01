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Système de gestion documentaire open source qui numérise, indexe par OCR et archive vos documents dans une bibliothèque numérique entièrement consultable.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Paperless-ngx

Paperless-ngx est un système de gestion de documents maintenu par la communauté qui transforme la paperasse physique en une archive numérique consultable et organisée. Il traite automatiquement par OCR les images et les PDF numérisés, classe les documents et applique des étiquettes afin que chaque facture, contrat et reçu devienne instantanément trouvable par son contenu. Gotenberg et Apache Tika gèrent les documents Office et les formats complexes que les pipelines OCR standard ne traitent pas.

L'auto-hébergement de Paperless-ngx sur votre VPS conserve les dossiers financiers sensibles, les contrats et les documents personnels sur votre propre infrastructure — jamais sur un cloud tiers. Les ressources VPS dédiées garantissent un traitement OCR rapide même pour de grands lots de documents, tandis que les volumes persistants protègent l'ensemble de votre archive et de votre base de données lors des mises à jour et des redémarrages.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Paperless-ngx

Indexation OCR automatique

Chaque document téléchargé est automatiquement scanné par OCR afin que son texte intégral soit indexé et consultable en quelques secondes après le téléchargement, qu'il soit arrivé sous forme de PDF ou d'image scannée.

Classification intelligente

Paperless-ngx apprend de vos modèles d'organisation et applique automatiquement des étiquettes, des correspondants et des types de documents basés sur le contenu, réduisant le tri manuel à presque zéro.

Recherche plein texte

Recherchez dans le contenu complet de chaque document de votre archive avec un filtrage avancé par date, étiquette, correspondant et type de document pour une récupération précise.

Accès multi-utilisateurs

Des contrôles d'autorisation granulaires permettent à plusieurs utilisateurs de partager la même archive avec un accès basé sur les rôles, ce qui la rend adaptée aussi bien aux petites équipes qu'aux foyers familiaux.

Support de documents Office

L'intégration de Gotenberg et Apache Tika gère les formats Word, Excel et autres formats Office, ainsi que les PDF et les images, vous offrant une seule archive pour tous les types de documents.

Pourquoi exécuter Paperless-ngx sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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