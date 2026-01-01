Déployer Pangolin Newt par une installation en un clic.
Client de tunnel WireGuard en espace utilisateur qui expose de manière sécurisée des services privés via la plateforme d'accès à distance Pangolin.
Choisissez un forfait VPS pour Pangolin Newt
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Pangolin Newt
Pangolin Newt est un client de tunnel WireGuard entièrement en espace utilisateur et un proxy TCP/UDP conçu pour s'intégrer à la plateforme d'accès sensible à l'identité Pangolin. Fonctionnant sans modules de noyau ni privilèges élevés, Newt établit des tunnels chiffrés vers les nœuds de sortie Pangolin et fournit des proxys locaux pour acheminer le trafic applicatif de manière sécurisée.
Le déploiement de Newt sur votre VPS aux côtés de vos services vous offre un accès à distance de confiance zéro aux ressources privées depuis n'importe où, avec un accès régi par les politiques basées sur l'identité de Pangolin — aucune exposition IP publique ni surcharge VPN traditionnelle n'est requise.
Caractéristiques principales de Pangolin Newt
WireGuard en espace utilisateur
Fonctionne entièrement dans l'espace utilisateur sans modules de noyau ni privilèges élevés, ce qui le rend sûr et simple à déployer dans des environnements conteneurisés.
Accès Confiance Zéro
L'accès à chaque ressource est contrôlé par les politiques d'identité de Pangolin, garantissant que seuls les utilisateurs authentifiés et autorisés peuvent accéder aux services privés.
Proxy TCP/UDP Intégré
Agit à la fois comme gestionnaire de tunnel et proxy d'application, acheminant le trafic pour plusieurs services via une seule connexion WireGuard chiffrée.
Gestion automatique des tunnels
Maintient une connexion WebSocket persistante au plan de contrôle Pangolin afin que les tunnels soient automatiquement rétablis après des interruptions réseau.
Prise en charge de la traversée NAT
Se connecte de manière fiable derrière les pare-feu et les réseaux restrictifs, sans redirection de port manuelle ni modification de votre configuration réseau.
Pourquoi exécuter Pangolin Newt sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Atlas CMMS
GMAO auto-hébergée pour les bons de travail, la maintenance préventive et le suivi des actifs