Overleaf est un éditeur LaTeX collaboratif basé sur navigateur, utilisé par des millions de chercheurs, d'universitaires et d'ingénieurs dans le monde entier. Il remplace les installations LaTeX locales par un environnement basé sur le cloud où les équipes peuvent rédiger, compiler et réviser des documents en temps réel — avec un support LaTeX complet incluant des packages personnalisés, BibTeX et les références croisées.

L'auto-hébergement d'Overleaf sur votre propre VPS permet de garder les recherches sensibles, les manuscrits propriétaires et les documents institutionnels entièrement sous votre contrôle. Vous bénéficiez de la même collaboration en temps réel et du même pipeline de compilation LaTeX riche que le service cloud, sans que les données ne quittent votre infrastructure ni ne nécessitent d'abonnements SaaS par siège.