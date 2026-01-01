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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Organizr

Organizr est un tableau de bord de services auto-hébergés qui remplace des dizaines de favoris de navigateur par une interface unique basée sur des onglets. Au lieu de basculer entre plusieurs onglets de navigateur pour gérer Sonarr, Radarr, Plex et d'autres services de homelab, Organizr les charge tous comme des onglets iFrame au sein d'une seule page web — avec des comptes d'utilisateur, des contrôles d'accès et des restrictions pour les invités intégrés.

Avec la prise en charge de l'authentification Plex, Emby et LDAP, des groupes d'utilisateurs illimités et l'intégration Nginx auth_request, Organizr va au-delà d'une simple page de liens. Il fonctionne comme une couche d'accès légère pour l'ensemble de votre pile auto-hébergée, vous permettant d'accorder à des utilisateurs ou des invités spécifiques l'accès uniquement aux onglets que vous choisissez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Organizr

Interface à onglets

Chargez n'importe quel service auto-hébergé comme un onglet iFrame, vous offrant une page unifiée pour gérer l'ensemble de votre homelab sans changer d'onglets de navigateur.

Groupes d'utilisateurs et Contrôle d'accès

Créez des groupes d'utilisateurs illimités et contrôlez les onglets que chaque groupe peut voir — y compris l'accès invité en lecture seule pour les services partagés.

Soutien multi-authentification

Authentifiez les utilisateurs avec les identifiants Plex, Emby, LDAP ou sFTP en plus des comptes Organizr locaux.

Intégration de l'authentification Nginx

Utilisez Organizr comme fournisseur auth_request pour Nginx, ajoutant une protection de connexion de type SSO aux services qui n'ont pas d'authentification intégrée.

Thèmes personnalisables

Le contrôle complet de la palette de couleurs vous permet de personnaliser Organizr pour qu'il corresponde à votre image de marque ou à votre esthétique sombre/claire préférée.

Soutien Fail2ban

L'intégration native de Fail2ban protège votre connexion Organizr contre les attaques par force brute avec bannissement automatique des adresses IP.

Pourquoi exécuter Organizr sur Hostinger

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