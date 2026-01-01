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Moteur de recherche et d'analyse sous licence Apache 2.0 avec OpenSearch Dashboards pour la visualisation de données et l'analyse de journaux.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec OpenSearch

OpenSearch est une suite de recherche et d'analyse open source, pilotée par la communauté, dérivée d'Elasticsearch 7.10.2 pour maintenir une alternative véritablement ouverte sous licence Apache 2.0. Elle offre des fonctionnalités de recherche en texte intégral, d'analyse des données de logs et d'événements, de surveillance des performances applicatives et d'analyse de sécurité grâce à une architecture distribuée et évolutive — le tout sans restrictions de licence propriétaires.

Ce modèle déploie OpenSearch et OpenSearch Dashboards avec l'authentification activée, vous offrant une plateforme de recherche complète dès le premier jour. L'auto-hébergement signifie que toutes les données indexées et les requêtes de recherche restent sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences de résidence des données ou traitant des informations sensibles. Remarque : nécessite au moins 4 Go de RAM et prévoit 2 à 5 minutes pour le démarrage initial.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de OpenSearch

Recherche en texte intégral

DSL de requête avancé avec score de pertinence, navigation à facettes et indexation en temps réel pour des résultats de recherche rapides et précis.

OpenSearch Dashboards

La couche de visualisation incluse vous permet de créer des tableaux de bord interactifs, d'exécuter des requêtes et d'explorer des données sans outils supplémentaires.

Analyse des journaux

Ingérer et analyser les journaux d'applications et d'infrastructure en temps réel pour détecter les anomalies et résoudre les incidents plus rapidement.

Licence Apache 2.0

Aucune restriction commerciale ni de changements de licence inattendus — utilisez, modifiez et distribuez OpenSearch librement.

Détection d'anomalies

La détection d'anomalies intégrée, alimentée par l'apprentissage automatique, et les alertes configurables aident à identifier les problèmes avant que les utilisateurs ne les signalent.

Pourquoi exécuter OpenSearch sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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