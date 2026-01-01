Déployer OpenSearch en un clic.
Moteur de recherche et d'analyse sous licence Apache 2.0 avec OpenSearch Dashboards pour la visualisation de données et l'analyse de journaux.
Choisissez un forfait VPS pour OpenSearch
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenSearch
OpenSearch est une suite de recherche et d'analyse open source, pilotée par la communauté, dérivée d'Elasticsearch 7.10.2 pour maintenir une alternative véritablement ouverte sous licence Apache 2.0. Elle offre des fonctionnalités de recherche en texte intégral, d'analyse des données de logs et d'événements, de surveillance des performances applicatives et d'analyse de sécurité grâce à une architecture distribuée et évolutive — le tout sans restrictions de licence propriétaires.
Ce modèle déploie OpenSearch et OpenSearch Dashboards avec l'authentification activée, vous offrant une plateforme de recherche complète dès le premier jour. L'auto-hébergement signifie que toutes les données indexées et les requêtes de recherche restent sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour les organisations ayant des exigences de résidence des données ou traitant des informations sensibles. Remarque : nécessite au moins 4 Go de RAM et prévoit 2 à 5 minutes pour le démarrage initial.
Caractéristiques principales de OpenSearch
Recherche en texte intégral
DSL de requête avancé avec score de pertinence, navigation à facettes et indexation en temps réel pour des résultats de recherche rapides et précis.
OpenSearch Dashboards
La couche de visualisation incluse vous permet de créer des tableaux de bord interactifs, d'exécuter des requêtes et d'explorer des données sans outils supplémentaires.
Analyse des journaux
Ingérer et analyser les journaux d'applications et d'infrastructure en temps réel pour détecter les anomalies et résoudre les incidents plus rapidement.
Licence Apache 2.0
Aucune restriction commerciale ni de changements de licence inattendus — utilisez, modifiez et distribuez OpenSearch librement.
Détection d'anomalies
La détection d'anomalies intégrée, alimentée par l'apprentissage automatique, et les alertes configurables aident à identifier les problèmes avant que les utilisateurs ne les signalent.
Pourquoi exécuter OpenSearch sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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