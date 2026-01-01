Déployer openrouteservice en une installation en un clic.
Moteur de routage auto-hébergé basé sur les données OpenStreetMap avec des API de directions, d'isochrones et de matrices pour les voitures, les vélos et les piétons.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec openrouteservice
openrouteservice est un moteur de routage open-source développé par HeiGIT qui transforme les données OpenStreetMap en itinéraires prêts à l'emploi, matrices temps-distance et polygones d'isochrones d'accessibilité. Contrairement aux API de cartographie commerciales, il offre aux développeurs un back-end de routage gratuit et entièrement transparent avec des profils adaptés aux voitures, aux véhicules lourds, aux vélos, aux piétons et aux fauteuils roulants.
L'auto-hébergement d'openrouteservice sur votre propre VPS supprime la tarification par requête, les limites de débit et le partage de données tiers. Vous contrôlez les régions et les profils chargés, vous gardez les coordonnées des clients privées, et vous pouvez étendre le moteur avec des extraits OSM personnalisés, des restrictions et des données d'élévation adaptées à votre application.
Caractéristiques principales de openrouteservice
API d'itinéraires
Calculez des itinéraires point à point et multi-arrêts avec des instructions détaillées, des données de géométrie et d'élévation pour plusieurs profils de transport.
Accessibilité isochrone
Générer des polygones basés sur le temps ou la distance, montrant exactement jusqu'où un utilisateur peut voyager depuis n'importe quelle origine dans un budget donné.
Calculs matriciels
Calculer les temps de trajet et les distances de plusieurs à plusieurs en une seule requête, idéal pour la logistique, la répartition et l'optimisation des zones de livraison.
Profils de transport multiples
Livré avec des profils optimisés pour les voitures, les poids lourds, les vélos, les piétons et les fauteuils roulants, chacun respectant les règles d'accès et les restrictions d'OSM.
Propulsé par OpenStreetMap
Chargez n'importe quel extrait OSM PBF de Geofabrik ou de votre propre source pour fournir un routage entièrement autonome pour les régions dont vous avez réellement besoin.
OpenAPI et Swagger UI
L'API REST conforme aux standards avec documentation Swagger intégrée facilite l'intégration du routage dans les applications web, mobiles et backend.
Pourquoi exécuter openrouteservice sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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