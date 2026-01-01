Déployer OpenPanel en un clic.
Analyse de produits open source axée sur la confidentialité, avec suivi des événements, entonnoirs d'utilisateurs, relecture de sessions et tableaux de bord en temps réel.
Choisissez un forfait VPS pour OpenPanel
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenPanel
OpenPanel est une plateforme d'analyse auto-hébergée conçue pour les équipes produit qui souhaitent des informations aussi approfondies que Mixpanel, sans les tarifs SaaS ni l'exposition des données à des tiers. Elle suit les événements personnalisés, crée des profils d'utilisateurs et fournit des tableaux de bord en temps réel couvrant les entonnoirs, les cohortes, les résultats de tests A/B et les relectures de sessions — le tout à partir d'une seule interface.
Le déploiement sur votre propre VPS place les données d'événements brutes entièrement sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais par événement, pas de limites d'échantillonnage et pas besoin d'acheminer les données utilisateur via des services externes. ClickHouse alimente le backend d'analyse, de sorte que les tableaux de bord restent réactifs à mesure que le volume de vos événements augmente.
Caractéristiques principales de OpenPanel
Tableaux de bord en temps réel
Visualisez les flux d'événements en direct et les métriques clés du produit instantanément, sans aucun décalage entre les actions de l'utilisateur et les mises à jour du tableau de bord.
Analyse de l'entonnoir
Définissez des entonnoirs de conversion multi-étapes pour identifier précisément où les utilisateurs abandonnent dans vos parcours produits.
Relecture de session
Enregistrez et rejouez les sessions utilisateur individuelles avec des contrôles de confidentialité intégrés pour masquer les champs de saisie sensibles.
Cohorte et rétention
Regroupez les utilisateurs par comportements ou attributs partagés et mesurez l'évolution de l'engagement au fil du temps.
Tests A/B
Suivez les variantes d'expériences directement dans OpenPanel pour mesurer l'impact sur la conversion sans outils d'expérimentation externes.
Suivi sans cookies
Le suivi d'événements sans empreinte digitale et sans cookies assure la conformité de vos analyses au RGPD, sans nécessiter de bannières de consentement aux cookies.
Pourquoi exécuter OpenPanel sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Plausible Analytics
Plausible est une alternative légère à Google Analytics, axée sur la confidentialité
Ackee
Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité