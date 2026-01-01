OpenFGA est un moteur d'autorisation open source basé sur les principes de Google Zanzibar — le système de permissions distribué mondialement qui alimente Google Drive, Docs et Calendar. Il permet aux équipes d'ingénierie de définir et d'appliquer des politiques de contrôle d'accès granulaires à l'aide d'un langage de modélisation lisible par l'homme, puis d'évaluer ces politiques à haut débit via une API HTTP ou gRPC simple. Les modèles ReBAC (contrôle d'accès basé sur les relations), RBAC (basé sur les rôles) et ABAC (basé sur les attributs) sont tous pris en charge nativement et peuvent être combinés au sein d'un schéma d'autorisation unique.

L'auto-hébergement d'OpenFGA sur votre VPS maintient la logique d'autorisation et les données de relation sous votre contrôle total, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni tarification par vérification. Les vérifications d'autorisation s'exécutent avec une faible latence par rapport à votre propre base de données PostgreSQL, et l'API s'intègre proprement aux applications écrites dans n'importe quel langage via les SDK officiels.