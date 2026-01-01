Déployer Open Journal Systems en un clic.
Plateforme open source de gestion et de publication de revues académiques, utilisée par des milliers de revues dans le monde entier.
Choisissez un forfait VPS pour Open Journal Systems
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) est une plateforme gratuite et open source développée par le Public Knowledge Project (PKP) pour gérer le flux de travail complet d'une revue académique — de la soumission et de l'évaluation par les pairs à l'édition, la production et la publication en ligne. C'est le système de gestion de revues en libre accès le plus largement utilisé au monde, alimentant des dizaines de milliers de revues dans les universités, les institutions de recherche et les éditeurs indépendants du monde entier.
L'auto-hébergement d'OJS sur votre propre VPS confère à votre revue une indépendance totale vis-à-vis des plateformes d'édition commerciales, sans frais par article, sans coûts d'abonnement et avec la pleine propriété de vos données de soumission et de votre archive de publication. La plateforme prend en charge les déploiements multi-revues, ce qui la rend adaptée aux institutions gérant plusieurs titres à partir d'une seule installation.
Caractéristiques principales de Open Journal Systems
Flux de travail de soumission complet
Gérez le cycle de vie éditorial complet, de la soumission de l'auteur à l'évaluation par les pairs, la révision, la mise en page et la publication finale, sur une seule plateforme.
Gestion de l'évaluation par les pairs
Attribuer des relecteurs, suivre les délais de relecture, envoyer des rappels et recueillir les décisions des relecteurs à partir d'un tableau de bord éditorial structuré.
Publication en accès ouvert
Publiez des articles sous licences en libre accès, avec l'intégration du DOI, la prise en charge ORCID et des métadonnées indexées pour une meilleure découvrabilité.
Écosystème de plugins
Étendez OJS avec des plugins pour les statistiques, les métriques d'utilisation, la gestion des abonnements, les passerelles de paiement et les intégrations de services tiers.
Prise en charge multilingue
OJS est livré avec des traductions pour des dizaines de langues et prend en charge les interfaces et le contenu de revues bilingues ou multilingues.
Pourquoi exécuter Open Journal Systems sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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