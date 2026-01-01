Jusqu'à 69% de réduction pour Open Dronelog

Déployer Open Dronelog en un clic.

Analyseur auto-hébergé pour les journaux de vol de drones DJI et Litchi avec cartes 3D, graphiques de télémétrie et rapports de vol imprimables.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49/mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployer Open Dronelog en un clic.

Choisissez un forfait VPS pour Open Dronelog

69% de réduction
KVM 1
17,99
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
65% de réduction
KVM 2
21,99
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
17,99
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
65% de réduction
KVM 2
21,99
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Open Dronelog

Open Dronelog est un analyseur de journaux de vol de drone open source qui importe les exportations DJI, Litchi et Airdata dans une base de données DuckDB locale et les expose via un tableau de bord web interactif. Contrairement aux services cloud qui verrouillent votre historique de vol derrière des abonnements ou des limites de téléchargement, chaque vol, numéro de série de batterie et échantillon de télémétrie reste sur votre propre serveur, et les analyses s'exécutent localement avec un sous-échantillonnage automatique pour les très grands ensembles de données.

L'auto-hébergement d'Open Dronelog sur votre VPS maintient les trajectoires de vol personnellement identifiables, les numéros de série des drones et l'historique des batteries entièrement sous votre contrôle. Vous pouvez synchroniser les journaux automatiquement depuis un dossier monté, générer des rapports réglementaires A4 imprimables pour les autorités, et partager une seule instance avec toute une équipe de drones sans frais par pilote.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Open Dronelog

Importation de journaux multi-formats

Importer les fichiers DJI .txt, Litchi CSV et les exportations Airdata avec détection automatique des unités, déduplication intelligente et plugins d'analyse tiers optionnels.

Cartes de vol interactives

Rejouez les vols sur une carte 3D avec des couches sélectionnables Satellite, Topographique ou OpenStreetMap, un contrôle de vitesse variable et une visualisation en direct des commandes RC.

Graphiques de télémétrie

Graphiques synchronisés avec zoom par glisser-déposer pour l'altitude, la vitesse, les tensions des cellules de batterie, l'attitude, le signal RC, le GPS et la distance jusqu'au point de départ pour chaque vol.

Suivi de l'état de la batterie

Le nombre de cycles par batterie, l'historique de la capacité de charge complète et les tendances des minutes d'utilisation vous aident à détecter la dégradation avant qu'une batterie ne tombe en panne en vol.

Rapports de vol imprimables

Générer des rapports HTML A4 configurables avec des groupes de champs sélectionnables, des données météorologiques et un regroupement jour par jour qui s'impriment directement en PDF pour les autorités.

Stockage local-first

Tous les vols résident dans une base de données DuckDB locale avec exportation CSV, JSON, GPX et KML, ainsi qu'une sauvegarde et une restauration complètes — aucun téléchargement vers le cloud n'est requis.

Pourquoi exécuter Open Dronelog sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Expansion mondiale.

Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

Plausible Analytics

Plausible Analytics

Plausible est une alternative légère à Google Analytics, axée sur la confidentialité

Déployer
Ackee

Ackee

Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité

Déployer
Apache DevLake

Apache DevLake

Plateforme open source de métriques DORA et d'analyse pour les équipes d'ingénierie

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.