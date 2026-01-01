Déployer Open Dronelog en un clic.
Analyseur auto-hébergé pour les journaux de vol de drones DJI et Litchi avec cartes 3D, graphiques de télémétrie et rapports de vol imprimables.
Choisissez un forfait VPS pour Open Dronelog
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Open Dronelog
Open Dronelog est un analyseur de journaux de vol de drone open source qui importe les exportations DJI, Litchi et Airdata dans une base de données DuckDB locale et les expose via un tableau de bord web interactif. Contrairement aux services cloud qui verrouillent votre historique de vol derrière des abonnements ou des limites de téléchargement, chaque vol, numéro de série de batterie et échantillon de télémétrie reste sur votre propre serveur, et les analyses s'exécutent localement avec un sous-échantillonnage automatique pour les très grands ensembles de données.
L'auto-hébergement d'Open Dronelog sur votre VPS maintient les trajectoires de vol personnellement identifiables, les numéros de série des drones et l'historique des batteries entièrement sous votre contrôle. Vous pouvez synchroniser les journaux automatiquement depuis un dossier monté, générer des rapports réglementaires A4 imprimables pour les autorités, et partager une seule instance avec toute une équipe de drones sans frais par pilote.
Caractéristiques principales de Open Dronelog
Importation de journaux multi-formats
Importer les fichiers DJI .txt, Litchi CSV et les exportations Airdata avec détection automatique des unités, déduplication intelligente et plugins d'analyse tiers optionnels.
Cartes de vol interactives
Rejouez les vols sur une carte 3D avec des couches sélectionnables Satellite, Topographique ou OpenStreetMap, un contrôle de vitesse variable et une visualisation en direct des commandes RC.
Graphiques de télémétrie
Graphiques synchronisés avec zoom par glisser-déposer pour l'altitude, la vitesse, les tensions des cellules de batterie, l'attitude, le signal RC, le GPS et la distance jusqu'au point de départ pour chaque vol.
Suivi de l'état de la batterie
Le nombre de cycles par batterie, l'historique de la capacité de charge complète et les tendances des minutes d'utilisation vous aident à détecter la dégradation avant qu'une batterie ne tombe en panne en vol.
Rapports de vol imprimables
Générer des rapports HTML A4 configurables avec des groupes de champs sélectionnables, des données météorologiques et un regroupement jour par jour qui s'impriment directement en PDF pour les autorités.
Stockage local-first
Tous les vols résident dans une base de données DuckDB locale avec exportation CSV, JSON, GPX et KML, ainsi qu'une sauvegarde et une restauration complètes — aucun téléchargement vers le cloud n'est requis.
Pourquoi exécuter Open Dronelog sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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