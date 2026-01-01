Déployer Open Agent en un clic.
Plateforme d'assistant IA auto-hébergée avec orchestration de LLM, bases de connaissances RAG, boucles d'agents et intégrations d'outils MCP.
Choisissez un forfait VPS pour Open Agent
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Open Agent
Open Agent est une plateforme d'agents IA auto-hébergée prête pour la production qui connecte les grands modèles linguistiques à vos données et outils. Elle prend en charge plus de 28 fournisseurs de modèles via une interface unifiée, transformant les documents, les wikis et les bases de données en bases de connaissances RAG interrogeables qui ancrent vos agents dans un contexte précis.
Le déploiement d'Open Agent sur votre propre VPS maintient les conversations sensibles et les documents propriétaires hors des infrastructures tierces. Le contrôle d'accès basé sur les rôles, l'intégration SSO et les espaces de travail multi-locataires le rendent adapté aux équipes et aux entreprises qui ont besoin de gouvernance sans sacrifier la flexibilité.
Caractéristiques principales de Open Agent
Prise en charge multi-fournisseur de LLM
Connectez-vous à plus de 28 fournisseurs de modèles, y compris OpenAI, DeepSeek, et des modèles locaux, via une couche d'abstraction standardisée.
Pipeline RAG intégrée
Intégrez des PDF, des wikis et des documents dans des bases de données vectorielles sémantiques afin que les agents récupèrent automatiquement un contexte précis et pertinent.
Intégrations d'outils MCP
Étendre les capacités de l'agent avec des serveurs de protocole de contexte de modèle qui se connectent à des API externes, des bases de données et des outils d'automatisation.
Contrôle d'accès d'entreprise
Gérer les utilisateurs avec des permissions basées sur les rôles, le SSO via OIDC, OAuth2, LDAP et SAML, et des espaces de travail multi-locataires isolés.
Orchestration de la boucle d'agent
Définir des flux de travail d'agent multi-étapes avec des boucles d'appel d'outils, une logique de nouvelle tentative et la journalisation d'audit pour une fiabilité de niveau production.
Pourquoi exécuter Open Agent sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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