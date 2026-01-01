Déployer OneDev en un clic.
Plateforme DevOps tout-en-un auto-hébergée avec hébergement Git, pipelines CI/CD, tableaux Kanban et un registre de paquets.
Choisissez un forfait VPS pour OneDev
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OneDev
OneDev est une plateforme DevOps auto-hébergée complète qui intègre l'hébergement Git, l'automatisation CI/CD, le suivi des problèmes, les tableaux kanban et un registre de paquets dans une seule application. Son constructeur de pipeline visuel et ses fonctionnalités d'intelligence de code le rendent accessible aux développeurs sans expertise DevOps approfondie, tandis que le langage de requête avancé offre aux utilisateurs expérimentés un contrôle précis sur les builds, les problèmes et les commits.
L'auto-hébergement de OneDev sur votre VPS signifie un nombre illimité de développeurs à un coût d'infrastructure fixe, avec la pleine propriété de votre code source et de vos artefacts de build. Ce modèle inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et un accès au socket Docker afin que OneDev puisse exécuter des tâches CI/CD directement sur votre serveur.
Caractéristiques principales de OneDev
Hébergement Git & Revue de code
Serveur Git complet avec visualisation avancée des différences, protection des branches et contrôles de stratégie de fusion pour une revue de code structurée.
Générateur visuel de CI/CD
Créez et visualisez des pipelines sans écrire de YAML à partir de zéro — glissez-déposez des étapes avec exportation YAML complète pour le contrôle de version.
Kanban et Suivi des problèmes
Tableaux kanban et suivi des problèmes intégrés avec des champs personnalisés et un langage de requête avancé pour un filtrage précis.
Registre de paquets
Hébergez des images Docker et d'autres artefacts de build dans le registre intégré, à côté de votre code et de vos pipelines.
Intelligence de code
La navigation par symboles et la recherche sémantique de code aident les développeurs à comprendre plus rapidement les bases de code inconnues.
Pourquoi exécuter OneDev sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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