Déployez OmniTools en un clic.
Suite d'utilitaires web auto-hébergée avec plus de 80 outils pour l'édition d'images, la manipulation de PDF, la conversion vidéo et la transformation de données.
Choisissez un forfait VPS pour OmniTools
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OmniTools
OmniTools regroupe plus de 80 utilitaires web en une seule application auto-hébergée, offrant une alternative aux multiples sites de conversion en ligne dispersés. Retouche d'images, fusion de PDF, découpe vidéo, formatage JSON, génération de codes QR et bien plus encore sont tous accessibles depuis une interface unique et cohérente, sans limites de taille de fichier ni murs de paiement premium.
Grâce au traitement directement dans le navigateur, aucun fichier n'est jamais envoyé au serveur. L'auto-hébergement d'OmniTools garantit que les documents sensibles restent sur votre réseau, que votre équipe dispose d'un outil propre et sans publicité, accessible depuis n'importe quel appareil, et que vous éliminez les risques de confidentialité des sites web de conversion publics.
Caractéristiques principales de OmniTools
Traitement côté navigateur
Toutes les opérations de fichiers s'exécutent localement dans le navigateur — rien n'est téléchargé sur le serveur, ce qui garantit la confidentialité des documents sensibles.
Image & Outils PDF
Redimensionner, convertir et compresser des images ; fusionner, diviser et annoter des PDF sans installer de logiciel de bureau.
Utilitaires vidéo & audio
Rogner des vidéos, extraire des pistes audio et convertir au format GIF directement dans le navigateur.
Outils de données pour développeurs
Formater du JSON, convertir entre CSV et JSON, valider du XML, et encoder ou décoder des URL au même endroit.
Sans publicité ni accès payant
L'auto-hébergement offre une interface épurée et sans distraction, avec plus de 80 outils entièrement disponibles sans frais supplémentaires.
Pourquoi exécuter OmniTools sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.