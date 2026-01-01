OliveTin est un petit service Go auto-hébergé qui transforme des commandes shell prédéfinies en boutons sûrs et cliquables dans une interface utilisateur web. L'administrateur décrit chaque action dans un fichier de configuration YAML — nom, icône, commande, arguments optionnels, boîte de dialogue de confirmation optionnelle — et OliveTin les affiche sous forme de tableau de bord ordonné que toute personne ayant accès peut invoquer sans toucher à un terminal.

L'auto-hébergement d'OliveTin sur votre propre VPS offre aux membres non techniques du foyer, aux coéquipiers juniors ou aux écrans tactiles de type borne un sous-ensemble contrôlé d'opérations qu'ils peuvent exécuter en toute sécurité — redémarrer un service bloqué, envoyer un paquet wake-on-lan, rafraîchir une bibliothèque Plex, lancer une sauvegarde — sans avoir à fournir des identifiants SSH ni à exposer l'exécution arbitraire de commandes. Étant donné qu'OliveTin n'exécute que les commandes que vous avez explicitement déclarées, le rayon d'impact reste limité par la configuration YAML.