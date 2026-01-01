Déployer OliveTin en un clic.
Interface web légère auto-hébergée qui expose des commandes shell prédéfinies sous forme de boutons sûrs et prêts à l'emploi.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OliveTin
OliveTin est un petit service Go auto-hébergé qui transforme des commandes shell prédéfinies en boutons sûrs et cliquables dans une interface utilisateur web. L'administrateur décrit chaque action dans un fichier de configuration YAML — nom, icône, commande, arguments optionnels, boîte de dialogue de confirmation optionnelle — et OliveTin les affiche sous forme de tableau de bord ordonné que toute personne ayant accès peut invoquer sans toucher à un terminal.
L'auto-hébergement d'OliveTin sur votre propre VPS offre aux membres non techniques du foyer, aux coéquipiers juniors ou aux écrans tactiles de type borne un sous-ensemble contrôlé d'opérations qu'ils peuvent exécuter en toute sécurité — redémarrer un service bloqué, envoyer un paquet wake-on-lan, rafraîchir une bibliothèque Plex, lancer une sauvegarde — sans avoir à fournir des identifiants SSH ni à exposer l'exécution arbitraire de commandes. Étant donné qu'OliveTin n'exécute que les commandes que vous avez explicitement déclarées, le rayon d'impact reste limité par la configuration YAML.
Caractéristiques principales de OliveTin
Actions définies par YAML
Décrivez chaque commande shell dans le fichier de configuration OliveTin avec le titre, l'icône, les arguments facultatifs et le comportement d'exécution pour afficher un tableau de bord soigné.
Interface utilisateur tactile
Application monopage réactive conçue pour les téléphones, les tablettes et les écrans tactiles muraux — parfaite pour les automatisations domestiques de type borne interactive.
Argument et entrées déroulantes
Transformez les commandes complexes en listes déroulantes, champs de texte ou bascules de case à cocher afin que les utilisateurs non techniques les invoquent avec les bons paramètres à chaque fois.
Boîtes de dialogue de confirmation
Marquez les actions sensibles avec des confirmations obligatoires afin que les commandes dangereuses nécessitent un clic supplémentaire avant leur exécution.
Empreinte ressource minime
Un seul binaire Go n'utilise que quelques Mo de RAM et un minimum de CPU, idéal pour être installé sur un VPS à côté de services auto-hébergés plus lourds.
Webhook et API
Déclencher des actions en externe via des webhooks HTTP ou l'API REST pour intégrer OliveTin dans des automatisations, des scripts et des concentrateurs domotiques.
Pourquoi exécuter OliveTin sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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