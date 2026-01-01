October CMS est un système de gestion de contenu moderne basé sur le framework PHP Laravel. Conçu aussi bien pour les développeurs que pour les équipes de contenu, il combine une interface d'administration épurée avec une architecture de thèmes et de plugins puissante, ce qui facilite la création de sites web personnalisés et d'applications web de toute complexité.

L'auto-hébergement d'October CMS sur votre VPS vous donne la pleine propriété de votre contenu, de vos thèmes et de vos plugins, sans frais par site ni verrouillage propriétaire. Grâce à la prise en charge de MySQL et MariaDB, à un riche écosystème de plugins communautaires et à une base de code pensée pour les développeurs, il s'adapte à tout, des blogs simples aux plateformes multi-pages sophistiquées.