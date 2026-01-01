Déployer October CMS en un clic.
CMS PHP auto-hébergé basé sur le framework Laravel pour la création de sites web et d'applications web modernes et flexibles.
Choisissez un forfait VPS pour October CMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec October CMS
October CMS est un système de gestion de contenu moderne basé sur le framework PHP Laravel. Conçu aussi bien pour les développeurs que pour les équipes de contenu, il combine une interface d'administration épurée avec une architecture de thèmes et de plugins puissante, ce qui facilite la création de sites web personnalisés et d'applications web de toute complexité.
L'auto-hébergement d'October CMS sur votre VPS vous donne la pleine propriété de votre contenu, de vos thèmes et de vos plugins, sans frais par site ni verrouillage propriétaire. Grâce à la prise en charge de MySQL et MariaDB, à un riche écosystème de plugins communautaires et à une base de code pensée pour les développeurs, il s'adapte à tout, des blogs simples aux plateformes multi-pages sophistiquées.
Caractéristiques principales de October CMS
Fondation Laravel
Basé sur le framework PHP Laravel, offrant l'ORM Eloquent, l'interface de ligne de commande Artisan et des conventions familières qui rendent la personnalisation et l'extension simples pour les développeurs PHP.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités avec des plugins communautaires et officiels couvrant les formulaires, le SEO, les galeries et l'authentification sans écrire de code personnalisé.
Éditeur visuel de backend
Gérez les pages, les mises en page, les partiels et les blocs de contenu via une interface d'administration intuitive sans modifier les fichiers directement sur le serveur.
Système de Thèmes Flexible
Construisez ou personnalisez des thèmes en utilisant le templating Twig et des configurations de composants définies en YAML qui séparent clairement la présentation de la logique applicative.
API de Contenu sans Tête
Exposez du contenu via des points de terminaison d'API REST pour alimenter des front-ends découplés parallèlement aux pages traditionnelles rendues côté serveur à partir de la même installation.
Pourquoi exécuter October CMS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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