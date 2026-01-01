Déployer Norish en un clic.
Gestionnaire de recettes open-source pour les ménages avec importation depuis les réseaux sociaux, analyse nutritionnelle par IA et synchronisation en temps réel.
Choisissez un forfait VPS pour Norish
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Norish
Norish est une application moderne de gestion de recettes, conçue en priorité pour les familles et les situations de vie partagée. Elle importe des recettes directement depuis des URL, des YouTube Shorts, des Instagram Reels, des vidéos TikTok et des captures d'écran — éliminant ainsi le travail de transcription manuelle que d'autres gestionnaires de recettes exigent. L'analyse nutritionnelle et la détection des allergies, alimentées par l'IA, s'exécutent automatiquement sur chaque recette importée, et les modifications se synchronisent en temps réel sur tous les appareils du foyer via Redis.
Contrairement aux services de recettes basés sur le cloud qui monétisent vos données et limitent l'exportation, Norish est entièrement auto-hébergé sous licence AGPL-3.0, conservant chaque recette, liste de courses et plan de repas sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par foyer ni niveaux d'abonnement.
Caractéristiques principales de Norish
Importation de recettes de médias sociaux
Importez des recettes depuis n'importe quelle URL, des YouTube Shorts, des Instagram Reels ou des vidéos TikTok en utilisant un navigateur sans tête — aucune transcription manuelle n'est nécessaire.
Analyse nutritionnelle par IA
Générer automatiquement les informations nutritionnelles et détecter les allergènes sur les recettes importées afin que les membres du foyer ayant des besoins alimentaires disposent toujours de données précises.
Synchronisation du foyer en temps réel
Les modifications de recettes, les mises à jour de la liste de courses et les modifications de plans de repas se propagent instantanément à chaque appareil du foyer sans rafraîchissement manuel.
Listes de courses partagées
Créez des listes de courses familiales directement à partir de recettes et de plans de repas sélectionnés, avec des articles organisés pour des achats efficaces.
Planificateur de repas CalDAV
Synchronisez votre calendrier de planification de repas avec n'importe quelle application compatible CalDAV afin que les repas planifiés apparaissent à côté de vos rendez-vous et rappels.
Pourquoi exécuter Norish sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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