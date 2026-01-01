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Gestionnaire de recettes open-source pour les ménages avec importation depuis les réseaux sociaux, analyse nutritionnelle par IA et synchronisation en temps réel.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Norish

Norish est une application moderne de gestion de recettes, conçue en priorité pour les familles et les situations de vie partagée. Elle importe des recettes directement depuis des URL, des YouTube Shorts, des Instagram Reels, des vidéos TikTok et des captures d'écran — éliminant ainsi le travail de transcription manuelle que d'autres gestionnaires de recettes exigent. L'analyse nutritionnelle et la détection des allergies, alimentées par l'IA, s'exécutent automatiquement sur chaque recette importée, et les modifications se synchronisent en temps réel sur tous les appareils du foyer via Redis.

Contrairement aux services de recettes basés sur le cloud qui monétisent vos données et limitent l'exportation, Norish est entièrement auto-hébergé sous licence AGPL-3.0, conservant chaque recette, liste de courses et plan de repas sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par foyer ni niveaux d'abonnement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Norish

Importation de recettes de médias sociaux

Importez des recettes depuis n'importe quelle URL, des YouTube Shorts, des Instagram Reels ou des vidéos TikTok en utilisant un navigateur sans tête — aucune transcription manuelle n'est nécessaire.

Analyse nutritionnelle par IA

Générer automatiquement les informations nutritionnelles et détecter les allergènes sur les recettes importées afin que les membres du foyer ayant des besoins alimentaires disposent toujours de données précises.

Synchronisation du foyer en temps réel

Les modifications de recettes, les mises à jour de la liste de courses et les modifications de plans de repas se propagent instantanément à chaque appareil du foyer sans rafraîchissement manuel.

Listes de courses partagées

Créez des listes de courses familiales directement à partir de recettes et de plans de repas sélectionnés, avec des articles organisés pour des achats efficaces.

Planificateur de repas CalDAV

Synchronisez votre calendrier de planification de repas avec n'importe quelle application compatible CalDAV afin que les repas planifiés apparaissent à côté de vos rendez-vous et rappels.

Pourquoi exécuter Norish sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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