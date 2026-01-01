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Alternative open source à Airtable qui transforme n'importe quelle base de données SQL en une feuille de calcul collaborative avec des API auto-générées.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec NocoDB

NocoDB est la principale alternative open-source à Airtable, transformant les bases de données PostgreSQL, MySQL et autres bases de données SQL en interfaces de feuille de calcul intuitives que les utilisateurs non techniques peuvent gérer en toute confiance. Il offre des vues en grille, kanban, galerie, calendrier et formulaire, ainsi que des API REST et GraphQL auto-générées, des types de champs riches et une collaboration en temps réel — le tout sans tarification par utilisateur.

L'auto-hébergement de NocoDB sur votre VPS garantit que les données commerciales sensibles ne quittent jamais votre infrastructure, élimine les contraintes de tarification basées sur le nombre d'utilisateurs et donne à votre équipe toute la puissance d'une base de données relationnelle derrière une interface front-end sans code que tout le monde peut utiliser.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de NocoDB

Plusieurs types de vues

Basculez entre les vues en grille, kanban, galerie, calendrier et formulaire pour les mêmes données, permettant à chaque membre de l'équipe de travailler dans le format qui convient à son flux de travail.

APIs auto-générées

Chaque table expose automatiquement des points de terminaison REST et GraphQL, permettant aux développeurs de créer des intégrations personnalisées et des interfaces utilisateur sans écrire de code backend.

Types de champs enrichis

Les pièces jointes, les formules, les recherches, les regroupements et les enregistrements liés apportent la puissance des feuilles de calcul à vos données relationnelles sans requêtes SQL complexes.

Contrôle d'accès granulaire

Définissez les autorisations au niveau de l'espace de travail, de la base et des tables avec la gestion des rôles afin que chaque membre de l'équipe ne voie que ce dont il a besoin.

Automatisation des webhooks

Déclenchez des flux de travail et des intégrations externes automatiquement lorsque les données changent, en connectant NocoDB à vos outils existants sans code personnalisé.

Importation Airtable

Migrez les bases Airtable existantes, les fichiers CSV ou les feuilles Excel avec détection de schéma, ce qui facilite le passage sans reconstruire vos données à partir de zéro.

Pourquoi exécuter NocoDB sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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