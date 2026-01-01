Déployer NocoDB en un clic.
Alternative open source à Airtable qui transforme n'importe quelle base de données SQL en une feuille de calcul collaborative avec des API auto-générées.
Choisissez un forfait VPS pour NocoDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NocoDB
NocoDB est la principale alternative open-source à Airtable, transformant les bases de données PostgreSQL, MySQL et autres bases de données SQL en interfaces de feuille de calcul intuitives que les utilisateurs non techniques peuvent gérer en toute confiance. Il offre des vues en grille, kanban, galerie, calendrier et formulaire, ainsi que des API REST et GraphQL auto-générées, des types de champs riches et une collaboration en temps réel — le tout sans tarification par utilisateur.
L'auto-hébergement de NocoDB sur votre VPS garantit que les données commerciales sensibles ne quittent jamais votre infrastructure, élimine les contraintes de tarification basées sur le nombre d'utilisateurs et donne à votre équipe toute la puissance d'une base de données relationnelle derrière une interface front-end sans code que tout le monde peut utiliser.
Caractéristiques principales de NocoDB
Plusieurs types de vues
Basculez entre les vues en grille, kanban, galerie, calendrier et formulaire pour les mêmes données, permettant à chaque membre de l'équipe de travailler dans le format qui convient à son flux de travail.
APIs auto-générées
Chaque table expose automatiquement des points de terminaison REST et GraphQL, permettant aux développeurs de créer des intégrations personnalisées et des interfaces utilisateur sans écrire de code backend.
Types de champs enrichis
Les pièces jointes, les formules, les recherches, les regroupements et les enregistrements liés apportent la puissance des feuilles de calcul à vos données relationnelles sans requêtes SQL complexes.
Contrôle d'accès granulaire
Définissez les autorisations au niveau de l'espace de travail, de la base et des tables avec la gestion des rôles afin que chaque membre de l'équipe ne voie que ce dont il a besoin.
Automatisation des webhooks
Déclenchez des flux de travail et des intégrations externes automatiquement lorsque les données changent, en connectant NocoDB à vos outils existants sans code personnalisé.
Importation Airtable
Migrez les bases Airtable existantes, les fichiers CSV ou les feuilles Excel avec détection de schéma, ce qui facilite le passage sans reconstruire vos données à partir de zéro.
Pourquoi exécuter NocoDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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