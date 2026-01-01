Déployer NocoBase en une installation en un clic.
Plateforme no-code open source extensible pour créer des outils internes et des applications métier avec une architecture basée sur des plugins.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec NocoBase
NocoBase est une plateforme no-code/low-code open source axée sur l'évolutivité qui combine une interface visuelle avec une architecture basée sur des plugins afin que les développeurs citoyens et les ingénieurs puissent collaborer efficacement. Son moteur de modélisation de données, son créateur d'interface utilisateur par glisser-déposer et ses outils d'automatisation des flux de travail couvrent tout, des applications CRUD simples aux applications métier multi-locataires complexes.
L'auto-hébergement de NocoBase sur votre VPS élimine la tarification par utilisateur, maintient les données commerciales sensibles sur votre propre infrastructure et donne aux équipes de développement la liberté d'installer des plugins personnalisés et de s'intégrer aux systèmes internes sans aucune restriction de fournisseur.
Caractéristiques principales de NocoBase
Modélisation visuelle des données
Définissez des tables, des champs et des relations complexes via une interface visuelle, avec la prise en charge de tous les types de champs courants, y compris les pièces jointes, les formules et les recherches.
Créateur d'interface utilisateur par glisser-déposer
Concevez des interfaces d'application réactives en organisant des blocs et des composants sur un canevas, sans nécessiter de code front-end pour les mises en page standard.
Architecture basée sur des plugins
Étendez la plateforme avec des plugins communautaires ou personnalisés pour de nouveaux types de champs, actions et intégrations sans modifier l'application principale.
Automatisation des flux de travail
Créez visuellement des processus métier conditionnels et des flux d'approbation, déclenchant des actions sur les changements de données sans écrire de logique backend à partir de zéro.
Autorisations basées sur les rôles
Contrôlez l'accès aux données et aux éléments d'interface utilisateur au niveau du rôle, prenant en charge la multi-location et l'isolation au niveau du département au sein d'une seule installation.
APIs générées automatiquement
Chaque modèle de données expose automatiquement des points de terminaison d'API REST, permettant l'intégration avec des systèmes externes et des interfaces utilisateur personnalisées sans développement supplémentaire.
Pourquoi exécuter NocoBase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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