Déployer Nexus Repository Manager en un clic.
Gestionnaire de référentiel d'artefacts universel prenant en charge Maven, npm, Docker, PyPI, et plus encore.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager est le référentiel d'artefacts standard de l'industrie pour le stockage, l'organisation et la distribution des artefacts de build pour tous les principaux formats de paquets. Il sert de cache proxy universel pour Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub et des dizaines d'autres registres, réduisant considérablement les téléchargements externes et accélérant les builds.
L'auto-hébergement de Nexus sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur le stockage des artefacts, les politiques d'accès et l'analyse de sécurité. Les équipes obtiennent une source unique de vérité pour toutes les dépendances — publiques et privées — sans tarification par siège ni limites de stockage cloud.
Caractéristiques principales de Nexus Repository Manager
Prise en charge du format universel
Hébergez et proxifiez Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, et de nombreux autres formats depuis une seule instance.
Proxy et cache
Mettez en cache les artefacts distants localement afin que les builds n'échouent jamais parce qu'un registre en amont est lent ou indisponible.
Dépôts privés
Publier des bibliothèques propriétaires et des images Docker vers des dépôts hébergés privés avec un contrôle d'accès granulaire.
Recherche de composants
La recherche en texte intégral dans tous les dépôts permet aux développeurs de trouver rapidement des versions d'artefacts spécifiques et leurs métadonnées.
Accès basé sur les rôles
Définissez des privilèges granulaires par dépôt afin que les équipes ne puissent voir et publier que dans les dépôts qu'elles possèdent.
Pourquoi exécuter Nexus Repository Manager sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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