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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Nexterm

Nexterm est une plateforme de gestion de serveurs open-source qui consolide les sessions de terminal SSH, les bureaux VNC et les connexions RDP en une seule interface accessible via un navigateur. Contrairement aux outils d'accès à distance traditionnels qui nécessitent un client local, Nexterm s'exécute sur votre VPS et vous offre un hub de connexion complet accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur.

L'auto-hébergement de Nexterm sur votre propre VPS signifie que vos identifiants de serveur et vos données de session ne quittent jamais votre infrastructure. Le gestionnaire de fichiers SFTP intégré, l'enregistrement de session, la surveillance, et la prise en charge des organisations et de l'authentification à deux facteurs (2FA) en font un remplacement pratique pour jongler avec plusieurs clients SSH, visualiseurs VNC et outils RDP.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Nexterm

SSH, VNC et RDP

Gérez les terminaux SSH, les bureaux VNC et les sessions RDP depuis un seul onglet de navigateur — aucune installation de client local n'est requise sur aucun appareil.

Gestionnaire de fichiers SFTP

Parcourir, téléverser et télécharger des fichiers sur des serveurs distants via une interface SFTP intégrée, sans avoir besoin d'un client FTP séparé.

Enregistrement de session

Enregistrez et rejouez les sessions de terminal et de bureau pour l'audit, la révision d'équipe ou le dépannage des modifications passées.

Authentification à deux facteurs

Protégez l'accès à tous vos serveurs avec la 2FA et le SSO OIDC, en vous assurant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent ouvrir des connexions.

Organisations multi-utilisateurs

Divisez les serveurs et les identifiants en organisations afin que les équipes puissent partager l'accès sans exposer d'infrastructure non liée.

Pourquoi exécuter Nexterm sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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