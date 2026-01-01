Déployer une nouvelle API en un clic.
Passerelle LLM unifiée pour la gestion de plusieurs fournisseurs d'IA avec suivi d'utilisation, contrôle d'accès et équilibrage de charge.
Choisissez un forfait VPS pour New API
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec New API
New API est une passerelle LLM open source qui fournit un point d'accès unique pour OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et des dizaines d'autres fournisseurs d'IA. Elle centralise la gestion des clés API, applique des quotas d'utilisation, suit les coûts par utilisateur ou par équipe, et permet le basculement et l'équilibrage de charge entre les fournisseurs — le tout via un tableau de bord web.
L'auto-hébergement de New API sur votre VPS garde les identifiants d'IA sensibles et les données d'utilisation sous votre contrôle, supprime les frais de passerelle par requête, et vous offre la flexibilité d'ajouter ou de changer de fournisseur sans modifier le code de votre application.
Caractéristiques principales de New API
Passerelle Unifiée des Fournisseurs
Acheminer les requêtes vers OpenAI, Claude, Gemini et d'autres LLM via un point de terminaison unique, en basculant entre les fournisseurs sans modifier le code de votre application.
Suivi de l'utilisation et Quotas
Surveillez la consommation de jetons et les coûts par utilisateur, équipe ou projet, et définissez des limites strictes pour éviter des dépenses d'IA imprévues au sein de votre organisation.
Équilibrage de charge et basculement
Distribuez les requêtes sur plusieurs canaux de fournisseurs et basculez automatiquement vers des alternatives lorsqu'un fournisseur est indisponible, maximisant ainsi la disponibilité.
Contrôle d'accès basé sur des jetons
Délivrez des jetons API aux équipes et aux applications sans exposer vos identifiants de fournisseur réels, en gardant les secrets centralisés et révocables à tout moment.
Tableau de bord Web
Administrez les canaux, les utilisateurs et les quotas via une interface web intégrée avec des journaux d'utilisation en temps réel et des analyses de consommation.
Pourquoi exécuter New API sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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