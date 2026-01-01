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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec New API

New API est une passerelle LLM open source qui fournit un point d'accès unique pour OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et des dizaines d'autres fournisseurs d'IA. Elle centralise la gestion des clés API, applique des quotas d'utilisation, suit les coûts par utilisateur ou par équipe, et permet le basculement et l'équilibrage de charge entre les fournisseurs — le tout via un tableau de bord web.

L'auto-hébergement de New API sur votre VPS garde les identifiants d'IA sensibles et les données d'utilisation sous votre contrôle, supprime les frais de passerelle par requête, et vous offre la flexibilité d'ajouter ou de changer de fournisseur sans modifier le code de votre application.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de New API

Passerelle Unifiée des Fournisseurs

Acheminer les requêtes vers OpenAI, Claude, Gemini et d'autres LLM via un point de terminaison unique, en basculant entre les fournisseurs sans modifier le code de votre application.

Suivi de l'utilisation et Quotas

Surveillez la consommation de jetons et les coûts par utilisateur, équipe ou projet, et définissez des limites strictes pour éviter des dépenses d'IA imprévues au sein de votre organisation.

Équilibrage de charge et basculement

Distribuez les requêtes sur plusieurs canaux de fournisseurs et basculez automatiquement vers des alternatives lorsqu'un fournisseur est indisponible, maximisant ainsi la disponibilité.

Contrôle d'accès basé sur des jetons

Délivrez des jetons API aux équipes et aux applications sans exposer vos identifiants de fournisseur réels, en gardant les secrets centralisés et révocables à tout moment.

Tableau de bord Web

Administrez les canaux, les utilisateurs et les quotas via une interface web intégrée avec des journaux d'utilisation en temps réel et des analyses de consommation.

Pourquoi exécuter New API sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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