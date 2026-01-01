Déployer Neo4j en un clic.
La principale base de données de graphes open source au monde, conçue pour stocker et interroger des données profondément connectées à grande échelle.
Choisissez un forfait VPS pour Neo4j
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Neo4j
Neo4j est la base de données de graphes la plus largement déployée au monde, stockant les données sous forme de nœuds et de relations plutôt que de lignes et de tables. Ce modèle de graphe natif la rend exceptionnellement rapide pour parcourir les connexions — que vous cherchiez le chemin le plus court entre deux personnes, détectiez des réseaux de fraude ou génériez des recommandations de produits — sans les jointures coûteuses qui ralentissent les bases de données relationnelles face aux problèmes de données connectées.
L'auto-hébergement de Neo4j sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre modèle de données, la configuration de la mémoire et les autorisations d'accès. Vous évitez les frais de cloud par requête tout en conservant les données relationnelles sensibles — telles que les réseaux d'utilisateurs, les graphes de transactions et les hiérarchies organisationnelles — entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez.
Caractéristiques principales de Neo4j
Stockage natif de graphes
Les données sont physiquement stockées sous forme de nœuds et de relations, de sorte que les parcours de graphes s'exécutent en temps constant quelle que soit la taille totale de l'ensemble de données — ce que les bases de données relationnelles ne peuvent égaler.
Langage de requêtes Cypher
Cypher est un langage de requête expressif, basé sur la correspondance de motifs, conçu spécifiquement pour les graphes, vous permettant de décrire des requêtes de relations complexes dans une syntaxe lisible, similaire à SQL.
Interface utilisateur de navigateur intégrée
Neo4j Browser offre une interface visuelle interactive pour écrire des requêtes, explorer votre graphe et afficher les résultats sous forme de diagrammes interactifs de nœuds et de relations.
Transactions ACID
La conformité ACID complète garantit la cohérence et la durabilité des données, rendant Neo4j adapté aux charges de travail en production où l'exactitude est non négociable.
API REST et Bolt
Le protocole binaire Bolt et l'API REST HTTP permettent à toute application de se connecter à Neo4j à l'aide de pilotes officiels disponibles pour Python, Java, JavaScript, Go, .NET, et plus encore.
Algorithmes de graphes
La bibliothèque Graph Data Science propose plus de 65 algorithmes — PageRank, détection de communautés, recherche de chemins — s'exécutant directement sur votre graphe sans exporter les données.
Pourquoi exécuter Neo4j sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.