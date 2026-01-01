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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Neo4j

Neo4j est la base de données de graphes la plus largement déployée au monde, stockant les données sous forme de nœuds et de relations plutôt que de lignes et de tables. Ce modèle de graphe natif la rend exceptionnellement rapide pour parcourir les connexions — que vous cherchiez le chemin le plus court entre deux personnes, détectiez des réseaux de fraude ou génériez des recommandations de produits — sans les jointures coûteuses qui ralentissent les bases de données relationnelles face aux problèmes de données connectées.

L'auto-hébergement de Neo4j sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre modèle de données, la configuration de la mémoire et les autorisations d'accès. Vous évitez les frais de cloud par requête tout en conservant les données relationnelles sensibles — telles que les réseaux d'utilisateurs, les graphes de transactions et les hiérarchies organisationnelles — entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Neo4j

Stockage natif de graphes

Les données sont physiquement stockées sous forme de nœuds et de relations, de sorte que les parcours de graphes s'exécutent en temps constant quelle que soit la taille totale de l'ensemble de données — ce que les bases de données relationnelles ne peuvent égaler.

Langage de requêtes Cypher

Cypher est un langage de requête expressif, basé sur la correspondance de motifs, conçu spécifiquement pour les graphes, vous permettant de décrire des requêtes de relations complexes dans une syntaxe lisible, similaire à SQL.

Interface utilisateur de navigateur intégrée

Neo4j Browser offre une interface visuelle interactive pour écrire des requêtes, explorer votre graphe et afficher les résultats sous forme de diagrammes interactifs de nœuds et de relations.

Transactions ACID

La conformité ACID complète garantit la cohérence et la durabilité des données, rendant Neo4j adapté aux charges de travail en production où l'exactitude est non négociable.

API REST et Bolt

Le protocole binaire Bolt et l'API REST HTTP permettent à toute application de se connecter à Neo4j à l'aide de pilotes officiels disponibles pour Python, Java, JavaScript, Go, .NET, et plus encore.

Algorithmes de graphes

La bibliothèque Graph Data Science propose plus de 65 algorithmes — PageRank, détection de communautés, recherche de chemins — s'exécutant directement sur votre graphe sans exporter les données.

Pourquoi exécuter Neo4j sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

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Martin K
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