Neko est un navigateur virtuel auto-hébergé qui diffuse une session de navigateur en direct via WebRTC afin que plusieurs utilisateurs puissent la visualiser et la contrôler simultanément. Initialement conçu pour les soirées de visionnage, il est devenu une plateforme de navigateur à distance polyvalente prenant en charge Firefox, Chromium et d'autres moteurs avec un stockage de profil persistant.

L'auto-hébergement de Neko sur votre propre VPS vous donne le contrôle sur qui peut accéder à la session, préserve la confidentialité de votre adresse IP domestique et fournit la bande passante de téléchargement nécessaire pour diffuser en toute fluidité à chaque spectateur connecté sans dépendre de services de partage d'écran tiers.