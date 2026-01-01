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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec NATS

NATS est un système de messagerie léger et open-source conçu pour les architectures cloud-native. Il offre une messagerie de type publication-abonnement, requête-réponse et groupe de files d'attente avec une latence inférieure à la milliseconde et une empreinte minimale — le binaire du serveur fait moins de 20 Mo et ne nécessite aucune dépendance externe. NATS gère des millions de messages par seconde, ce qui en fait l'un des courtiers de messages les plus rapides disponibles.

JetStream, la couche de persistance intégrée de NATS, ajoute des flux durables, la relecture et la livraison exactement une fois sans nécessiter de service de file d'attente ou de base de données séparé. L'auto-hébergement de NATS sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur la localité des données, élimine les frais cloud par message et place votre bus de messages aussi près que possible de vos services pour une latence minimale.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de NATS

Messagerie Pub/Sub

Diffusez des messages à un nombre illimité d'abonnés instantanément grâce au routage basé sur le sujet et aux abonnements génériques pour une diffusion de messages flexible.

Persistance JetStream

Persister, rejouer et traiter les messages avec des flux et des consommateurs durables — ajoutant une livraison exactement une fois et un historique des messages sans infrastructure supplémentaire.

Modèle Requête-Réponse

Mettre en œuvre un RPC de style synchrone sur une messagerie asynchrone avec un mécanisme de requête-réponse intégré, permettant des appels de service à service avec une gestion automatique des délais d'attente.

Groupes de files d'attente

Répartissez le travail entre des consommateurs mis à l'échelle horizontalement à l'aide de groupes de files d'attente — NATS répartit automatiquement les messages entre tous les membres d'un groupe.

Clustering intégré

Formez un cluster tolérant aux pannes sur plusieurs nœuds avec découverte automatique des routes et réplication JetStream basée sur RAFT pour une haute disponibilité.

Surveillance HTTP

Consulter l'état du serveur, les statistiques de connexion, les métriques JetStream et les données d'abonnement via le point de terminaison de surveillance intégré au port 8222.

Pourquoi exécuter NATS sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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