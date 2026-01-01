Déployer Nango en un clic.
Plateforme open source qui gère OAuth, le rafraîchissement des jetons et la connectivité API pour plus de 300 intégrations tierces.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Nango
Nango est une couche d'infrastructure open-source pour la connexion à des API externes. Au lieu d'écrire des flux OAuth personnalisés, une logique de rafraîchissement de jetons et une gestion des limites de débit pour chaque service, Nango gère tout cela via un backend unifié unique. Les développeurs configurent les intégrations une seule fois et accèdent à tout service pris en charge via le proxy transparent de Nango — avec une prise en charge intégrée de plus de 300 API, y compris Salesforce, GitHub, Slack, Stripe et Notion.
L'auto-hébergement de Nango sur votre propre VPS maintient les autorisations OAuth et les jetons d'API de vos clients sur une infrastructure que vous contrôlez. Aucun service tiers ne gère jamais les identifiants de vos utilisateurs — tout est chiffré au repos avec une clé que vous possédez et stocké dans une base de données PostgreSQL fonctionnant à côté du serveur.
Caractéristiques principales de Nango
Flux OAuth unifiés
Nango gère la génération d'URL d'autorisation, l'échange de jetons et le traitement des rappels pour plus de 300 API, éliminant ainsi le code d'authentification personnalisé pour chaque intégration.
Actualisation automatique du jeton
Les jetons d'accès sont actualisés silencieusement avant leur expiration afin que vos intégrations n'échouent jamais en pleine session en raison de justificatifs obsolètes.
Interface utilisateur Connect intégrable
Un écran de consentement OAuth pré-intégré et en marque blanche permet à vos utilisateurs d'autoriser des comptes tiers depuis votre application avec un flux utilisateur unique.
Proxy API transparent
Acheminez les appels API via Nango pour obtenir des tentatives automatiques, une gestion des limites de débit et des réponses d'erreur normalisées sans middleware par API.
Normalisation des webhooks
Recevoir, vérifier et transférer des webhooks de n'importe quel fournisseur connecté via un point d'ingestion unique avec une gestion unifiée des charges utiles.
Stockage des identifiants chiffrés
Tous les jetons OAuth et les clés API sont chiffrés au repos à l'aide de votre propre clé et stockés exclusivement dans la base de données PostgreSQL auto-hébergée.
Pourquoi exécuter Nango sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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