MySQL est la base de données relationnelle open source la plus largement adoptée au monde, reconnue comme la couche de données derrière d'innombrables sites web, produits SaaS et applications métier. Elle associe une conformité ACID complète grâce au moteur de stockage InnoDB à une réplication éprouvée, un dialecte SQL mature et une prise en charge étendue des pilotes pour tous les principaux langages de programmation, afin que les applications et frameworks que vous utilisez déjà s'y connectent sans modification.

Exécuter MySQL sur votre propre VPS vous offre un CPU, une mémoire et un disque dédiés pour vos requêtes, un contrôle total sur la configuration et l'optimisation, et un serveur de base de données partagé unique pour toutes vos applications — sans les frais récurrents et les limites de ressources des services de bases de données gérées.