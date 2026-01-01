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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec MySQL

MySQL est la base de données relationnelle open source la plus largement adoptée au monde, reconnue comme la couche de données derrière d'innombrables sites web, produits SaaS et applications métier. Elle associe une conformité ACID complète grâce au moteur de stockage InnoDB à une réplication éprouvée, un dialecte SQL mature et une prise en charge étendue des pilotes pour tous les principaux langages de programmation, afin que les applications et frameworks que vous utilisez déjà s'y connectent sans modification.

Exécuter MySQL sur votre propre VPS vous offre un CPU, une mémoire et un disque dédiés pour vos requêtes, un contrôle total sur la configuration et l'optimisation, et un serveur de base de données partagé unique pour toutes vos applications — sans les frais récurrents et les limites de ressources des services de bases de données gérées.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de MySQL

Transactions ACID

Le moteur InnoDB fournit des transactions entièrement atomiques, cohérentes, isolées et durables, assurant l'intégrité de vos données en cas d'écritures concurrentes et de pannes.

Écosystème étendu

Des pilotes natifs pour PHP, Python, Java, Node.js, Go, et plus encore signifient que presque tous les frameworks et outils se connectent à MySQL directement.

Réplication & Mise à l'échelle

La réplication source-réplique intégrée et la réplication de groupe vous permettent de mettre à l'échelle les lectures et de créer des topologies à haute disponibilité à mesure que votre charge de travail augmente.

Prise en charge des documents JSON

Un type de données JSON natif avec indexation vous permet de stocker des données de document flexibles aux côtés de tables relationnelles dans une seule base de données.

Moteur SQL mature

Les fonctions de fenêtre, les CTE et un optimiseur basé sur les coûts offrent des requêtes rapides et expressives pour tout, des recherches simples aux analyses complexes.

Pourquoi exécuter MySQL sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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