Déploiement de MySQL en un clic.
La base de données relationnelle open-source la plus populaire au monde, alimentant les applications web et les plateformes partout.
Choisissez un forfait VPS pour MySQL
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MySQL
MySQL est la base de données relationnelle open source la plus largement adoptée au monde, reconnue comme la couche de données derrière d'innombrables sites web, produits SaaS et applications métier. Elle associe une conformité ACID complète grâce au moteur de stockage InnoDB à une réplication éprouvée, un dialecte SQL mature et une prise en charge étendue des pilotes pour tous les principaux langages de programmation, afin que les applications et frameworks que vous utilisez déjà s'y connectent sans modification.
Exécuter MySQL sur votre propre VPS vous offre un CPU, une mémoire et un disque dédiés pour vos requêtes, un contrôle total sur la configuration et l'optimisation, et un serveur de base de données partagé unique pour toutes vos applications — sans les frais récurrents et les limites de ressources des services de bases de données gérées.
Caractéristiques principales de MySQL
Transactions ACID
Le moteur InnoDB fournit des transactions entièrement atomiques, cohérentes, isolées et durables, assurant l'intégrité de vos données en cas d'écritures concurrentes et de pannes.
Écosystème étendu
Des pilotes natifs pour PHP, Python, Java, Node.js, Go, et plus encore signifient que presque tous les frameworks et outils se connectent à MySQL directement.
Réplication & Mise à l'échelle
La réplication source-réplique intégrée et la réplication de groupe vous permettent de mettre à l'échelle les lectures et de créer des topologies à haute disponibilité à mesure que votre charge de travail augmente.
Prise en charge des documents JSON
Un type de données JSON natif avec indexation vous permet de stocker des données de document flexibles aux côtés de tables relationnelles dans une seule base de données.
Moteur SQL mature
Les fonctions de fenêtre, les CTE et un optimiseur basé sur les coûts offrent des requêtes rapides et expressives pour tout, des recherches simples aux analyses complexes.
Pourquoi exécuter MySQL sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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