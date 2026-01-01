Déployer Multica en une installation en un clic.
Plateforme d'agents gérés open-source qui transforme les agents d'IA de codage en coéquipiers auxquels vous pouvez attribuer du travail.
Choisissez un forfait VPS pour Multica
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Multica
Multica est une plateforme d'agents gérés open-source qui vous permet de traiter les agents IA de codage comme des coéquipiers plutôt que comme des sessions de chat ponctuelles. Attribuez des tâches à des agents spécifiques, suivez leur progression en temps réel et construisez une bibliothèque de compétences réutilisable qui s'enrichit au fil du temps à mesure que votre équipe travaille ensemble. Il prend en charge n'importe quel CLI d'agent installé localement — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini et d'autres — via un démon léger qui connecte vos machines au serveur central.
L'auto-hébergement de Multica sur votre VPS maintient chaque tâche, modification de code et identifiant d'intégration au sein de votre propre infrastructure, sans frais par siège et sans télémétrie d'agent tiers. PostgreSQL avec pgvector est livré préconfiguré, de sorte que la plateforme est prête pour la production dès le premier démarrage.
Caractéristiques principales de Multica
Support multi-agents
Connectez Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini et d'autres CLIs d'agents de codage via un tableau de bord unique.
Démon d'exécution local
Un démon léger s'exécute sur vos propres machines afin que les agents s'exécutent par rapport à l'espace de travail réel et aux identifiants que vous possédez déjà.
Affectation et suivi des tâches
Attribuez le travail à des agents spécifiques et suivez les progrès, les résultats et les décisions en temps réel sans sonder les fils de discussion.
Bibliothèque de compétences réutilisables
Capturez les compétences des agents une seule fois et réappliquez-les à travers les espaces de travail et les coéquipiers afin que les capacités se développent au fil du temps.
Automatisation de webhook
Déclencher des workflows d'agent depuis GitHub, Lark ou tout autre service externe via les gestionnaires de webhook autopilot intégrés.
Propriété des données auto-hébergées
Toutes les tâches, les modifications de code et les identifiants d'intégration restent sur votre VPS, sans télémétrie et sans tarification par siège.
Pourquoi exécuter Multica sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.