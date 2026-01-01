Déployer Moodist en un clic.
Mixeur de sons d'ambiance open-source avec 84 paysages sonores sélectionnés et des outils de productivité intégrés pour la concentration et la relaxation.
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Ce que vous pouvez construire avec Moodist
Moodist est un mixeur de sons d'ambiance open-source qui vous permet de superposer des paysages sonores sélectionnés pour créer l'environnement audio parfait pour la concentration, la relaxation ou le travail créatif. Avec 84 sons soigneusement sélectionnés — de la pluie et de l'ambiance forestière au bruit de café et aux variantes de bruit blanc — vous pouvez créer des mixages personnalisés adaptés à votre humeur ou à votre tâche et les enregistrer comme préréglages pour les réutiliser plus tard.
Au-delà du mixage sonore, Moodist intègre une suite d'outils de productivité directement dans l'interface : un minuteur Pomodoro, un compte à rebours, des exercices de respiration, une liste de tâches et un bloc-notes. Les mixages peuvent être partagés via une URL afin que vos collègues ou amis puissent écouter le même paysage sonore. L'auto-hébergement vous offre une instance privée, toujours disponible sur votre propre VPS, sans dépendre d'un service tiers.
Caractéristiques principales de Moodist
Mixage sonore en couches
Combinez plusieurs sons d'ambiance simultanément et ajustez les niveaux de volume individuels pour créer un paysage sonore personnalisé.
Suite bureautique
Le minuteur Pomodoro, le compte à rebours, les exercices de respiration, la liste de tâches et le bloc-notes sont tous intégrés dans la même interface — aucune application distincte n'est nécessaire.
Mixes partageables
Exportez votre paysage sonore actuel sous forme d'URL afin que vos coéquipiers ou amis puissent instantanément charger et écouter le même mix.
Gestion des préréglages
Enregistrez, nommez et rechargez vos paysages sonores préférés afin de pouvoir retrouver le bon environnement en un seul clic.
Application Web Progressive
Installez Moodist sur votre écran d'accueil pour un accès hors ligne et une expérience d'application native sur les appareils de bureau et mobiles.
Pourquoi exécuter Moodist sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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