Déployer Monica en un clic.
Gestionnaire de relations personnelles open source pour suivre les contacts, les conversations et les événements de la vie en privé.
Choisissez un forfait VPS pour Monica
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Monica
Monica est un système de gestion des relations personnelles open-source construit avec Laravel qui vous aide à vous souvenir de tout ce qui est important concernant les personnes de votre vie. Documentez les contacts, les conversations, les anniversaires, les idées de cadeaux, les dettes et les événements de la vie dans une interface privée unique disponible en 27 langues. Contrairement aux réseaux sociaux et aux gestionnaires de contacts cloud, Monica est conçu pour l'auto-hébergement afin que vos données les plus personnelles ne quittent jamais votre infrastructure.
Parce que Monica stocke des détails relationnels que vous ne confieriez jamais à une plateforme commerciale — antécédents médicaux familiaux, conversations privées, préférences personnelles — l'exécuter sur votre propre VPS garantit une souveraineté complète des données, sans publicité, sans suivi comportemental et sans accès tiers à vos informations.
Caractéristiques principales de Monica
Journalisation des contacts
Enregistrez chaque conversation, activité et interaction avec un contact, ainsi que des notes et des rappels, afin que rien d'important ne soit oublié.
Rappels d'anniversaires et d'événements
Configurez des rappels par e-mail pour les anniversaires, les dates anniversaires et les événements personnalisés afin de ne jamais manquer une date importante dans une relation.
Suivi des cadeaux et des dettes
Enregistrez des idées de cadeaux et les cadeaux passés par contact, et suivez les dettes et prêts informels pour maintenir des relations exemptes d'ambiguïté financière.
Cartographie des relations
Définissez les relations entre les contacts et créez des arbres généalogiques pour comprendre et documenter les liens entre les personnes que vous connaissez.
Pleine maîtrise de la confidentialité
Toutes les données restent sur votre VPS sans accès tiers, sans profilage publicitaire, et avec un contrôle total sur les sauvegardes et les exportations.
Pourquoi exécuter Monica sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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