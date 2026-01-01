Déployer MongoDB 4 en un clic.
Base de données NoSQL flexible orientée document pour les applications modernes avec des schémas dynamiques et des requêtes puissantes.
Choisissez un forfait VPS pour MongoDB 4
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MongoDB 4
MongoDB est une base de données de documents open-source de premier plan qui stocke les données dans des documents flexibles de type JSON plutôt que dans des tables relationnelles rigides. La version 4.4 offre une plateforme prête pour la production avec des transactions multi-documents ACID, un puissant framework d'agrégation et une évolutivité horizontale grâce au sharding. Son schéma dynamique permet aux structures de données des applications d'évoluer sans migrations complexes, ce qui en fait un choix naturel pour les flux de travail de développement modernes.
Exécuter MongoDB sur votre propre VPS vous offre des performances d'E/S dédiées, un contrôle total de la configuration et des coûts prévisibles par rapport aux services de bases de données cloud gérés. Vous pouvez ajuster l'allocation de mémoire, implémenter des stratégies de sauvegarde personnalisées et connecter n'importe quelle application à l'aide des pilotes natifs disponibles pour chaque langage de programmation majeur.
Caractéristiques principales de MongoDB 4
Modèle de données de document
Stockez des données hiérarchiques et imbriquées dans des documents uniques au lieu de les répartir sur plusieurs tables jointes, simplifiant ainsi le code d'application et les requêtes.
Transactions ACID
Les transactions ACID multi-documents garantissent la cohérence des données entre les collections, répondant aux exigences de fiabilité des données financières et commerciales critiques.
Framework d'agrégation
De puissants processus d'agrégation basés sur des pipelines traitent et transforment les données côté serveur, permettant des analyses complexes sans déplacer les données vers un système distinct.
Mise à l'échelle horizontale
Le partitionnement intégré distribue automatiquement les données sur plusieurs nœuds, faisant évoluer le débit d'écriture et le stockage à mesure que vos données augmentent.
Langage de Requête Riche
Prend en charge la recherche en texte intégral, les requêtes géospatiales et le filtrage complexe avec des index secondaires optimisés pour chaque modèle d'accès.
Pourquoi exécuter MongoDB 4 sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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