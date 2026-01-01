Déployer Mongo Express en installation en un clic.
Interface administrative web pour MongoDB qui vous permet de parcourir, modifier et gérer des bases de données via un navigateur.
Choisissez un forfait VPS pour Mongo Express
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Mongo Express
Mongo Express est une interface utilisateur web légère et open-source pour MongoDB, construite avec Node.js et Bootstrap 5. Elle vous permet de vous connecter à une instance MongoDB et de commencer immédiatement à parcourir les bases de données, explorer les collections, modifier les documents et exécuter des requêtes — le tout depuis un onglet de navigateur, sans nécessiter de client de base de données local. L'interface gère les opérations CRUD complètes sur les bases de données, les collections et les documents individuels, et prend en charge la gamme complète des types de données BSON afin que les documents soient affichés et modifiés avec précision.
L'auto-hébergement de Mongo Express aux côtés de votre base de données MongoDB sur un VPS maintient les deux services sur le même réseau privé, de sorte que le port de votre base de données n'est jamais exposé à Internet tandis que l'interface utilisateur d'administration reste accessible via HTTPS grâce à Traefik.
Caractéristiques principales de Mongo Express
Opérations CRUD complètes
Créer, lire, mettre à jour et supprimer des bases de données, des collections et des documents via une interface de navigateur épurée sans écrire de commandes shell.
Éditeur de document en ligne
Modifiez les documents directement dans l'interface utilisateur avec une prise en charge complète des types BSON, afin que les valeurs comme ObjectId, Date et NumberLong soient gérées correctement.
Importation et exportation de collections
Importer et exporter les données de collection au format JSON pour les migrations, les sauvegardes ou le partage d'instantanés de jeux de données entre les environnements.
Gestion des index
Affichez, créez et supprimez des index sur n'importe quelle collection pour comprendre et optimiser les performances des requêtes sans quitter le navigateur.
Gestion des fichiers GridFS
Parcourir et gérer des fichiers volumineux stockés dans des buckets MongoDB GridFS directement via l'interface utilisateur.
Pourquoi exécuter Mongo Express sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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