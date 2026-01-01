Microcks est une plateforme open-source et cloud-native pour la simulation et le test d'APIs sur tous les principaux protocoles — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP et AsyncAPI. Plutôt que de maintenir des stubs écrits à la main, les équipes importent leurs contrats d'API existants et Microcks génère automatiquement des mocks réalistes qui reflètent le comportement réel des services, accélérant le développement sans attendre les équipes backend.

En tant que projet en incubation de la CNCF, Microcks est conçu pour l'intégration CI/CD et s'intègre naturellement dans les pipelines DevOps. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos données de test d'API, élimine les dépendances SaaS externes et vous permet de simuler des services internes que les plateformes de test cloud ne peuvent jamais atteindre.