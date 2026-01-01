Déployer Microcks en un clic.
Plateforme d'incubation du CNCF pour la simulation d'API et les tests de contrats pour REST, GraphQL, gRPC et AsyncAPI.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Microcks
Microcks est une plateforme open-source et cloud-native pour la simulation et le test d'APIs sur tous les principaux protocoles — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP et AsyncAPI. Plutôt que de maintenir des stubs écrits à la main, les équipes importent leurs contrats d'API existants et Microcks génère automatiquement des mocks réalistes qui reflètent le comportement réel des services, accélérant le développement sans attendre les équipes backend.
En tant que projet en incubation de la CNCF, Microcks est conçu pour l'intégration CI/CD et s'intègre naturellement dans les pipelines DevOps. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos données de test d'API, élimine les dépendances SaaS externes et vous permet de simuler des services internes que les plateformes de test cloud ne peuvent jamais atteindre.
Caractéristiques principales de Microcks
Simulation d'API multi-protocole
Simulez des services REST, GraphQL, gRPC, SOAP et AsyncAPI à partir d'une seule plateforme — aucun outil distinct n'est nécessaire pour chaque protocole.
Tests basés sur les contrats
Importez les spécifications OpenAPI, AsyncAPI, Postman ou gRPC et vérifiez automatiquement que vos implémentations sont conformes aux contrats convenus dans les pipelines CI/CD.
Génération de réponse dynamique
Utilisez le templating et les expressions dans les réponses simulées pour générer des données réalistes et variées plutôt que des données statiques, améliorant ainsi la couverture des tests.
Intégration du pipeline CI/CD
La prise en charge native de GitHub Actions, Jenkins et Tekton vous permet d'exécuter automatiquement des tests de conformité à chaque commit, sans intervention manuelle.
Importation de collection Postman
Réutilisez vos collections Postman existantes comme définitions de maquettes et suites de tests, protégeant ainsi l'investissement que votre équipe a déjà réalisé dans la documentation API.
Pourquoi exécuter Microcks sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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