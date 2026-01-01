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Plateforme d'intelligence décisionnelle open source qui permet à tout membre de l'équipe d'explorer les données et de créer des tableaux de bord sans SQL.

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KVM 8
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Metabase

Metabase est une plateforme de business intelligence open source de premier plan, utilisée par plus de 40 000 entreprises dans le monde entier. Son générateur de requêtes intuitif permet aux membres d'équipes non techniques d'explorer les données et de créer des tableaux de bord interactifs sans écrire de SQL, tandis que les utilisateurs avancés peuvent utiliser des requêtes natives. Elle se connecte à plus de 20 bases de données, dont PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery et Snowflake, et prend en charge les rapports automatisés par e-mail et Slack.

Le déploiement de Metabase sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles au sein de votre environnement, élimine la tarification SaaS par siège et fournit des ressources dédiées pour les requêtes complexes et les grands ensembles de données qui ralentissent les services d'analyse cloud partagés.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Metabase

Générateur de requêtes No-SQL

N'importe qui dans l'équipe peut explorer les données et créer des graphiques via une interface visuelle sans apprendre la syntaxe SQL.

Plus de 20 connecteurs de base de données

Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake, et plus encore via un assistant de configuration guidé.

Tableaux de bord interactifs

Combinez des graphiques, des métriques et des filtres dans des tableaux de bord partageables qui se mettent à jour automatiquement avec de nouvelles données.

Rapports automatisés

Programmez l'envoi de rapports par e-mail ou Slack afin que les parties prenantes disposent toujours d'informations à jour sans avoir à se connecter.

Intégration et Partage

Intégrez des tableaux de bord dans des outils externes ou partagez des liens publics pour des analyses destinées aux clients sans exposer les données brutes.

Pourquoi exécuter Metabase sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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