Metabase est une plateforme de business intelligence open source de premier plan, utilisée par plus de 40 000 entreprises dans le monde entier. Son générateur de requêtes intuitif permet aux membres d'équipes non techniques d'explorer les données et de créer des tableaux de bord interactifs sans écrire de SQL, tandis que les utilisateurs avancés peuvent utiliser des requêtes natives. Elle se connecte à plus de 20 bases de données, dont PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery et Snowflake, et prend en charge les rapports automatisés par e-mail et Slack.

Le déploiement de Metabase sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles au sein de votre environnement, élimine la tarification SaaS par siège et fournit des ressources dédiées pour les requêtes complexes et les grands ensembles de données qui ralentissent les services d'analyse cloud partagés.