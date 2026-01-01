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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec MeshCentral

MeshCentral est une plateforme complète de surveillance et de gestion à distance open-source qui vous permet de prendre le contrôle de bureaux à distance, d'exécuter des shells, de transférer des fichiers et d'inspecter la télémétrie des appareils sur les machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD, le tout depuis une seule console web. Des agents légers s'exécutent sur chaque appareil géré et se connectent en externe à votre serveur MeshCentral, vous permettant ainsi de les atteindre à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN.

L'auto-hébergement de MeshCentral sur votre VPS vous offre une alternative privée à TeamViewer ou AnyDesk sans frais par siège, sans limites de bande passante et sans accès tiers à vos sessions à distance. La plateforme est la technologie de base derrière Tactical RMM et est déployée par les entreprises informatiques, les MSP et les laboratoires personnels pour gérer aussi bien une poignée d'appareils personnels que des milliers de points d'accès clients.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de MeshCentral

Bureau à distance et shell

Prenez le contrôle des machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD via une interface rapide de bureau à distance, de shell et de transfert de fichiers basée sur le web — aucune installation de client n'est requise.

Agent léger

De minuscules agents natifs se connectent en sortie depuis chaque appareil, de sorte que MeshCentral fonctionne à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN ni ports entrants ouverts sur les hôtes gérés.

Groupes et politiques d'appareils

Organisez les points de terminaison en groupes maillés avec des autorisations basées sur les rôles, des tâches planifiées et des actions en masse afin que les grandes flottes restent gérables.

Authentification à deux facteurs

Les TOTP, WebAuthn et 2FA par e-mail intégrés protègent la console d'administration même lorsqu'elle est exposée à l'internet public.

Enregistrement de session et audit

L'enregistrement facultatif des sessions de bureau à distance, associé à un journal d'audit détaillé, vous permet de revoir chaque action effectuée par chaque administrateur.

API REST et WebSocket

Des API complètes vous permettent de scripter la gestion des appareils, d'intégrer des outils de billetterie, ou de bâtir sur MeshCentral comme fondation d'un RMM personnalisé.

Pourquoi exécuter MeshCentral sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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