Déployer MeshCentral en un clic.
Plateforme de surveillance et de gestion à distance auto-hébergée pour les ordinateurs de bureau, les serveurs et les appareils IoT via le réseau local ou Internet.
Choisissez un forfait VPS pour MeshCentral
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec MeshCentral
MeshCentral est une plateforme complète de surveillance et de gestion à distance open-source qui vous permet de prendre le contrôle de bureaux à distance, d'exécuter des shells, de transférer des fichiers et d'inspecter la télémétrie des appareils sur les machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD, le tout depuis une seule console web. Des agents légers s'exécutent sur chaque appareil géré et se connectent en externe à votre serveur MeshCentral, vous permettant ainsi de les atteindre à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN.
L'auto-hébergement de MeshCentral sur votre VPS vous offre une alternative privée à TeamViewer ou AnyDesk sans frais par siège, sans limites de bande passante et sans accès tiers à vos sessions à distance. La plateforme est la technologie de base derrière Tactical RMM et est déployée par les entreprises informatiques, les MSP et les laboratoires personnels pour gérer aussi bien une poignée d'appareils personnels que des milliers de points d'accès clients.
Caractéristiques principales de MeshCentral
Bureau à distance et shell
Prenez le contrôle des machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD via une interface rapide de bureau à distance, de shell et de transfert de fichiers basée sur le web — aucune installation de client n'est requise.
Agent léger
De minuscules agents natifs se connectent en sortie depuis chaque appareil, de sorte que MeshCentral fonctionne à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN ni ports entrants ouverts sur les hôtes gérés.
Groupes et politiques d'appareils
Organisez les points de terminaison en groupes maillés avec des autorisations basées sur les rôles, des tâches planifiées et des actions en masse afin que les grandes flottes restent gérables.
Authentification à deux facteurs
Les TOTP, WebAuthn et 2FA par e-mail intégrés protègent la console d'administration même lorsqu'elle est exposée à l'internet public.
Enregistrement de session et audit
L'enregistrement facultatif des sessions de bureau à distance, associé à un journal d'audit détaillé, vous permet de revoir chaque action effectuée par chaque administrateur.
API REST et WebSocket
Des API complètes vous permettent de scripter la gestion des appareils, d'intégrer des outils de billetterie, ou de bâtir sur MeshCentral comme fondation d'un RMM personnalisé.
Pourquoi exécuter MeshCentral sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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