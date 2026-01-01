Déployer Memgraph avec une installation en un clic.
Base de données graphique en mémoire haute performance conçue pour l'analyse en temps réel sur les données connectées, les workflows d'IA et les pipelines de streaming.
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Ce que vous pouvez construire avec Memgraph
Memgraph est une base de données de graphes en mémoire conçue pour des parcours en temps réel sur de grands ensembles de données interconnectés. Elle est entièrement compatible avec Cypher — ce qui en fait un remplacement direct pour les requêtes Neo4j — tout en offrant une latence significativement plus faible sur les charges de travail de streaming et événementielles. La bibliothèque MAGE incluse ajoute plus de 50 modules d'algorithmes de graphes (PageRank, détection de communautés, chemins les plus courts, et plus) qui s'exécutent nativement au sein de la base de données sans frameworks externes.
Ce déploiement associe Memgraph à Memgraph Lab, une interface de requête visuelle basée sur navigateur pour écrire des requêtes Cypher, explorer la structure des graphes et exécuter des expériences d'algorithmes. L'exécution des deux sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur l'allocation de mémoire, la rétention des données et les politiques d'accès — sans tarification cloud par nœud ni restrictions de fournisseur.
Caractéristiques principales de Memgraph
Performances en mémoire
Les données de graphe sont entièrement stockées en RAM, permettant des traversées en moins d'une milliseconde et des réponses aux requêtes en temps réel, même sur des ensembles de données profondément connectés.
Compatibilité du chiffrement
La prise en charge complète d'openCypher signifie que les requêtes, les pilotes et les outils Neo4j existants migrent avec des modifications minimales de la syntaxe des requêtes.
MAGE Bibliothèque d'algorithmes
Plus de 50 algorithmes de graphes intégrés — PageRank, centralité d'intermédiarité, détection de communautés, prédiction de liens — s'exécutent comme des modules de requête natifs sans pipelines externes.
Memgraph Lab UI
Interface visuelle basée sur navigateur pour écrire et exécuter des requêtes Cypher, inspecter la topologie des graphes et explorer les résultats d'algorithmes de manière interactive.
Ingestion de données en continu
Les intégrations natives Kafka et Pulsar permettent des mises à jour continues des graphes à partir de flux d'événements sans pipelines ETL par lots ni connecteurs externes.
GraphRAG et Mémoire d'IA
La mémoire structurée en graphe et la récupération augmentent les applications LLM avec un contexte sensible aux relations, permettant des réponses plus précises chez les agents IA et les chatbots.
Pourquoi exécuter Memgraph sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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